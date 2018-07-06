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"Можна дивитися вічно": в центрі Києва водії виштовхали елітну іномарку з "VIP-смуги" (відео)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 15:03
Фото: pixabay.com/Tama66
Фото: pixabay.com/Tama66

Водія Porsche Cayenne покарали за зухвалість

У центрі Києва стався кумедний інцидент з водієм дорогого автомобіля. Учасники дорожнього руху на своїх машинах виштовхали елітну іномарку Porsche Cayenne із зустрічної смуги. Про курйозний інцидент розповів активіст Влад Антонов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Пост дорожнього свавілля: водії-ніщеброди, керуючись заздрістю і злістю, жорстоко видавили водія автомобіля Porsche Cayenne з VIP смуги Фаст Лайн у Києві на вулиці Олени Теліги", - розповів Антонов.

"Цілком ймовірно чоловік поспішав в пологовий будинок або аптеку. Не можна бути такими жорстокими і бездушними", - додав він.

Відео: Інцидент на дорозі (facebook.com/vlad.life)

Скріншот поста (facebook.com/vlad.life)

Кумедний інцидент прокоментували в мережі.

"Це можна дивитися вічно", - написав Олександр Бойко.

Скріншот коментарів (facebook.com/vlad.life)

Раніше повідомлялося, що у Києві "безстрашні" пішоходи вирішили перебігти шість смуг.

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Теги: автомобили, курьез, водитель
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