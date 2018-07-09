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"Мусорами були і залишилися ними": в Харкові копи познущалися над людиною (відео)

STYLERLIFE        09.07.2018 - 10:33
Ілюстративне фото (pixabay.com/cocoparisienne)
Ілюстративне фото (pixabay.com/cocoparisienne)

У мережі обурені скандальним відео

У Харкові поліцейські знущалися над чоловіком, побили його ногами і вдарили в голову. Подібне відео опублікували на своїй сторінці в Twitter Брати Яковлеви.

Харківське відділення поліції! Поліцейські знущаються над людьми! Райвідділ біля залізничного вокзалу! Це взагалі норма стала для поліції?!" – написано в публікації.

 

Відео: поліцейські познущалися над чоловіком (twitter.com/yakovlevu)

Користувачі мережі обурені сталася ситуацією.

"Наскільки потрібно бути нікчемою, щоб знущатися над слабким!? Ось воно справжнє обличчя нової поліції - банда під захистом закону", - написав один з користувачів NotPetya.

"Мусорами були і залишилися ними. Тільки розстріли, напевно, допоможуть", - прокоментував @19starodub64.

"Яка верхівка – така і поліція. А ви що, не знали? Вертухаї нікуди не поділися", - написав ще один користувач Topas 880.

"Ні*уя не змінюється", - ще коментар від R2D2.

Скріншоти коментарів (twitter.com/yakovlevu)

Нагадаємо, відому російську актрису Євгенію Осипову побили у дворі свого будинку.

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Теги: полиция, новая полиция, полицейские, избиение
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