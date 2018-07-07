З музею викрали отруйний експонат

З музею в Голландії невідомий викрав пляшку з небезпечною отрутою

Нещодавно зловмисник вкрав ампулу з отрутою кураре з музею Германа Бургаве у місті Лейден в Нідерландах. Про це повідомило видання NL Times.

Співробітники поліції розповіли, що злодієм був викрадений сейф, у якому зберігалася невелика скляна пляшка з рідиною яркого червоного кольору, а на етикетці було написано "кураре".

Поліція шукає зловмисника, який викрав цей небезпечний експонат, і з'ясовує, чи було вкрадено що-небудь ще. Людей попросили бути напоготові і в жодному разі не чіпати ампулу, якщо раптом вона буде знайдена.

Отрутою кураре використовувався південноамериканськими племенами для змащування стріл. Його виготовляють з токсичною кори рослини Стрихнос ядоносный. Потрапляючи в кров, отрута паралізує м'язи, що призводить до асфіксії і до летального результату. Зараз діюча речовина тубокурарин, яке є в отруті, застосовують у медицині для розслаблення м'язів. У деяких випадках його застосовують при евтаназії.

Музей Германа Бургаве присвячений історії медицини. Він у честь лікаря і ботаніка з Нідерландів.

До речі, нещодавно в Австралії океан виніс на берер пляшку з таємним посланням.

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