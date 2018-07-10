"На зв'язку Липинка": мережу обурили зіпсовані фрукти в Києві

Фото: УНІАН

Городяни обурені якістю продуктів

Користувачів мережі обурила якість фруктів, які продаються у новому київському магазині на Подільському районі на Липинці. Подібний пост зроблено на сторінці "Х*евый Київ" в Telegram.

"На зв'язку Липинка, де тільки нещодавно відкрився Новус. І магаз відразу чітко позначив курс і натякнув киятам, чого їм чекати в майбутньому. Надіслала T Ko @hueviykiev", - написано в публікації.

Фото: зіпсовані фрукти (telegram/hueviykiev)

Раніше ми повідомляли про те, що на вітрині київського магазину у Подільському районі помітили кота, який поїдав ковбасу. Інцидент стався в магазині "Континент".

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