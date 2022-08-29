Починайте запасатися найнеобхіднішим на зиму: що повинно бути в кожному будинку

Осінь і зима в Україні може виявитися суворим випробуванням. Українцям рекомендують запасатися найнеобхіднішими речами, продумувати альтернативні джерела тепла і підготуватися до холодів.

Що ж насправді варто купити восени і які запаси потрібно зробити - читайте в матеріалі нижче.

Українцям цієї зими варто бути готовими до будь-яких неприємних ситуацій. Може зникнути централізоване опалення або вимкнеться котел через відсутність подачі газу. У такій ситуації вас врятує електрику. Тому заздалегідь перевірте проводку, розетки, щитки та розподільні коробки в під'їзді.

Якщо ж будуть перебиті підстанції електроенергії, то може зникнути й електрика. А це ситуація гірше, бо ремонтні роботи можуть затягнутися не на один день. Доведеться їхати до родичів або знайомих. Або ж вчитися жити в умовах відсутності всіх благ цивілізації, тому, що разом з електрикою пропаде вода і почнуться проблеми з каналізацією.

Продукти

Консервація. Традиційна консервація в цьому році стане в пригоді навіть тим, хто раніше нею не захоплювався. Закрутіть по пару банок огірків, помідорів, варення, компотів, засоліть капусту. Ці продукти можуть стояти довго, і в потрібний час стануть відмінним доповненням до будь-якої трапези.

Пройдіться по оптових супермаркетах або гуртівнях і купіть по 3-5 консервів - м'ясні, рибні. Вони можуть стояти довго і не вимагають особливого приготування.

Бакалія. Варто зробити запас рослинної олії, круп, макаронів, цукру і борошна. При необхідності - чай, кава, сухе молоко.

Швидке харчування. Ось і прийшов зоряний час швидкорозчинних супів і спагетті. Купіть на всякий випадок.

Овочі. Якщо у вас є, де зберігати овочі - прекрасно. Зробіть запас картоплі, моркви, цибулі, часнику, буряка. Якщо є хоча б балкон - використовуйте його для зберігання продуктів відразу, як спека остаточно піде з просторів нашої країни.

Що ще? Снеки, сухофрукти, горіхи, згущене молоко. Будь-які продукти, які можуть стояти місяцями та не псуватися і які можна використовувати без газу або електрики.

Вода. Питна вода - пункт номер 1. Купіть в супермаркеті кілька запечатаних упаковок і поставте. Технічну воду запасайте в міру потреби - бажано, щоб така вода завжди стояла в запасі на випадок ракетного удару і відключення водопостачання.

Медикаменти

Якщо у вас є в будинку люди з хронічними захворюваннями - подбайте про те, щоб всі необхідні ліки були з запасом.

Варто також перевірити свою домашню аптечку і запастися самими ходовими ліками - противірусними, знеболюючими, протиалергічними, заспокійливими, засобами від проблем зі шлунком, серцеві засоби.

У вашій аптечці повинні бути завжди зеленка (або йод), перекис водню, бинти. А ще варто купити кілька грілок.

Утеплення

Опалення житла. Якщо ви живете в будинку з центральним опаленням, то варто подумати про покупку якісного обігрівача. Або декількох, невеликих. Вибір на ринку зараз дуже великий - можна вибрати й по квадратурі, і по економності.

У приватному будинку бажано поставити власний генератор, котел на різні види палива, запастися дровами, соляркою і грубкою для приготування їжі. Як варіант - можна купити звичайний туристичний пальник і балони з запасом газу до нього.

Утепліть будинок. Заздалегідь продумайте, як можна утеплити ваше житло - щілини у вікнах, під дверима - закрийте за допомогою спеціальних плівок, герметика, поролону, стрічок для утеплення. На крайній випадок купите балончик з монтажною піною і залийте всі щілини.

Теплий одяг. Байкові піжами, вовняні шкарпетки та светри, теплі халати, тапочки - вам знадобиться все. Вибирайте натуральні тканини - вони тепліші. Варто також купити термобілизну, спальні мішки.

Ковдра. Якщо у вашому будинку тільки мінімальний комплект постелі та покривал, то варто вже зараз закуповувати теплі пледи. Також придивіться до електроковдр - це диво техніки врятує вас не тільки в холодні ночі, але і допоможе зберегти тепло вдень під час роботи.

Тепла зона. Продумайте заздалегідь зону тепла у квартирі - саме утеплене приміщення, бажано невеликого розміру, де можна буде сконцентрувати всі джерела тепла.

Корисні речі

У кожному будинку цієї зими повинні бути в запасі свічки, сірники, ліхтарики, батарейки. Дуже сподіваємося, що вони не знадобляться, але краще мати їх в запасі.

Купіть про всяк випадок запас лампочок. Стане в пригоді також нічник на батарейках, ліхтарики - будь-які освітлювальні прилади, яким не потрібна електроенергія.

Постарайтеся придбати павер-банк зі швидкісною зарядкою. Якщо гаджетів в будинку багато - беріть кілька або мережевий потужний зарядний пристрій для декількох пристроїв відразу.

Вам знадобиться також електрочайник, сухий спирт, електроплита - при відсутності газу це предмети вам допоможуть.

Побутова хімія

Мінімальний запас найнеобхідніших засобів побутової хімії, яким ви користуєтеся регулярно. Візьміть не одну упаковку або банку з розрахунком на місяць, а дві - з запасом. І робіть так в найближчі місяці при кожній закупівлі засобів для дому.

Турбота про тварин

Якщо у вас в будинку є домашні улюбленці - подбайте про них. Купіть їм корм з запасом і наповнювачі для туалету або клітки. Також варто заздалегідь пройти огляд у ветеринара, зробити щеплення і закупити необхідні ліки для тварин.

Подумайте ще про те, як ви можете утеплити місця для них в будинку - нова утеплена лежанка, тепла накидка на клітку, комбінезони для котів і собак - в залежності від того, яких домашніх улюбленців ви тримаєте. Повірте, деякі коти мерзнуть ще більше, ніж люди.

Якщо ви плануєте переїзди - купіть переноску.

Як ще можна підготуватися до зими

Зберіть сімейну пораду і продумайте до деталей варіанти ситуацій: що робити, якщо відключать опалення? Електрику або газ? Або все повністю? Що робити, якщо в будинку не буде води та холодно?

Якщо ваші рідні живуть в передмісті в приватному будинку - обговоріть варіант, що ви переберетеся до них на пару тиждень в разі критичної ситуації в місті. Якщо у вас є дача або будинок за містом - підготуйте їх до можливої зимівлі заздалегідь.

Обговоріть зі старшими та літніми родичами варіанти про переселення до вас на випадок відключення тепла або електрики.

Поговоріть з друзями або колегами - якщо є така можливість, то варто перебратися до тих, у кого є власний будинок або ж покликати у свій будинок друзів з маленькими дітьми.

Обговоріть з сусідами можливість установки у дворі вашого будинку альтернативного джерела для приготування їжі.

Домовтеся про те, як ви можете утеплити ваш будинок спільними зусиллями - поміняти двері в під'їзд, утеплити або вставити вікна, купити один генератор на всіх або навіть встановити сонячні панелі.