Написи з погрозами: у Дніпрі вандали спотворили стіни дитячого саду (фото)

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що стіни дитячого садка були пофарбовані за день до інциденту

У Дніпрі 19 листопада на фасаді дитячого садка на перетині вулиць Половецької і Ярослава Мудрого з'явилися гнівні написи. Адміністрація виховного закладу і жителі сусідніх будинків обурені актом вандалізму. Подробиці інциденту розповідає Информатор.

У виданні припустили, що авторами графіті є активісти революційно-анархічної організації "Ревдія". Самі прихильники радикального руху на питання журналістів про їх причетність до "настінного мистецтва" не відповіли. Сказали тільки:

"Нічого поганого у вуличному графіті ми не бачимо. Дитячий сад не є культурною пам'яткою, а в графіті відсутня яка-небудь нецензурна лексика".

На фасаді будівлі красується цитата з пісні групи "Останні танки в Парижі": "Кулю — буржую, мотузку — ментам". Цитата супроводжується символами анархії і тегами з назвою організації. Також на стіні з'явилися трафаретні малюнки зі слоганом: "Hasta La Vista Nationalista".

Фото: (dp.informator.ua)

Валерій, працівник дитячого садка, на стінах якого з'явилися написи розповів, що раніше на цьому місці було кафе "Візит". Однак зараз там відкривають дитячий садок. Чоловік розповів, що тільки вчора будівлю повністю пофарбували, а вже сьогодні вранці на ньому з'явилися ці написи.

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Відео: (video.rbc.ua)