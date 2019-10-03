Насувається буря: астролог назвав головних невдах жовтня

Любовний гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку жовтень стане чи не найбільш фатальним місяцем для любовних стосунків - читайте в гороскопі Павла Глоби

Любовний гороскоп на жовтень 2019 пророкує справжні невдачі у стосунках з партнерами для деяких знаків Зодіаку. Знаменитий астролог Павло Глоба попереджає, що ці два представника зодіакальних сузір'їв чекають серйозні випробування в коханні.

Телець

Астролог радить представникам цього знаку міцніше пристебнути ремені, оскільки на їх особисте життя насувається справжня буря. Тельцям варто частіше згадувати ласкаві чарівні слова, які допоможуть уникнути скандалів. Павло Глоба рекомендує Тільцям в жовтні піти з головою в самоаналіз і пошукати причину розладу стосунків у собі.

Любовний гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Козеріг

На любовному фронті на Козерогів чекають неприємності, особливо в середині жовтня. Уникнути їх нескладно, але потрібен детальний аналіз власної поведінки та увага до коханої людини. Астролог радить згадати всі важливі події, через які вам довелося пройти разом, щоб не наступити на ті ж самі граблі.

Раніше астролог назвав головних щасливчиків 2020 року і розповів, в якому напрямку краще рухатися, щоб зірвати куш в високосному році.