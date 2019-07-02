Чим нардепи займаються в порожній Раді в розпал робочого дня (фото)

Фото: Верховна Рада України (РБК-Україна)

На фотографіях видно, що прийшли на засідання максимум 40 осіб

2 липня у Верховну Раду України прийшла нечисленна кількість народних депутатів. Фотографії всередині будівлі парламенту опублікували на сторінці dtp.kiev.ua. Судячи з усього, народні обранці навіть у вівторок відпочивають у розпал робочого дня. З 278 зареєстрованих людей на фотографії можна побачити максимум 40 парламентаріїв.

"У Раді порожньо... 278 зарегано, а реально людей 30-40. І ці люди хочуть за нас щось вирішувати? Ні", - сказано в підписі до знімків.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: Порожня Рада (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Українців факт відсутності більшості нардепів у парламенті розлютив і засмутив. Користувачі мережі висловились, що думають, в коментарях до посту в соцмережі.

"І ці люди хочуть за нас щось вирішувати?" - ось у цьому і вся біда. За Вас вирішувати лише вам в рамках законів і конституції. А якщо Вас не влаштовує те, що там прописано, і у більшості людей так само, то для цього вибирають депутатів, що б вони вивчали питання і вносили поправки в закони, або їх дописував. А вирішувати на якій машині їздити, і в якій квартирі жити, і як часто їсти бутерброди з чорною ікрою - це тільки Ви в праві, не президент і не депутати".

Ходять представники та агітують за цих депутатів, щоб вони надалі прогулювали 5 років після їх обрання. І не соромно вам всім... Забороніть ці списки по квартирах. Не люди повинні ставити вам галочки. Ви повинні працювати і ваша робота повинна виконуватися. А не хвалитися... Ось це зробив той, а це зробив цей... Працюйте і служіть народу.

Шаурму під фонтанами жеруть, щоб не відставати від трендів.

Самі за інвалідів голосують - через п'ять років - та не борода. Знову нас обманюють. І так 30 років.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як раніше ми писали, Святослав Вакарчук у разі потрапляння до Верховної Ради за підсумками прийдешніх виборів 2019 не має наміру зупинятися тільки на цьому законодавчому органі, а готовий йти у виконавчу владу.