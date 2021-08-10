Нас чекають найнебезпечніші дні в серпні: астрологи назвали дати
У серпні 2021 астрологи прогнозують кілька вкрай небезпечних днів, які можуть негативно позначитися на наших справах і здоров'ю. Звичайно, в ці дати можна виходити на вулицю, але постарайтеся бути пильними.
В які з дат потрібно бути гранично обережними, чому краще утриматися від деяких звичних справ, а також про те, чому саме ці дні - найнебезпечніші - розповіли експерти сайту гороскопів Dailyhoro.
Найнебезпечніші дні в серпні
13 серпня
Фахівці нам радять у п'ятницю, 13-го бути обережними, стежити за словами і думками.
"Не бажайте нікому зла і випромінюйте позитив", - кажуть астрологи.
19 серпня
Меркурій і Марс в з'єднанні - це дуже небезпечний аспект, причому немає абсолютно ніякої різниці, в яких знаках Зодіаку ці планети знаходяться в цей момент.
"Люди в цей день будуть жорстокими, жадібними, потайливими і дуже егоїстичними. Чекати від когось підтримки не варто, а ось зради будуть вкрай поширеним явищем", - кажуть астрологи.
Крім того, в цей день багато змінять своїм другим половинкам і безцільно витратять гроші, оскільки просто "не зможуть боротися зі спокусами".
20 серпня
Уран стає ретроградним. Весь залишок року він пробуде в цьому стані. І поки ця планета рухається в зворотному напрямку, у нас будуть виникати дрібні проблеми і негаразди у всіх сферах.
"Цей день відзначиться переживаннями, спонтанними образами і неприємними спогадами", - попереджають фахівці.
30 серпня
Меркурій переходить в знак Терезів. І такий стан планети зробить нас більш недбалими і необачними.
"У цей день будьте обережнішими вдвічі, так як є шанс піти по невірному шляху. Навіть найближчі люди можуть говорити вам образливі речі, давати порожні обіцянки, А відрізняти правду від брехні буде важко, що погано позначиться як на фінансовій, так і на любовній сфері", - кажуть експерти.
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