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NASA: у лікарні помер четвертий за рахунком астронавт, який побував на Місяці

STYLERLIFE        27.05.2018 - 08:33
Фото: (flickr.com/moscow-live)
Фото: (flickr.com/moscow-live)

Астронавт ступив на Місяць у складі екіпажу "Аполлон-12"

Американський астронавт Алан Бін, був четвертою за рахунком людиною, яка ступила на поверхню супутника Землі. Стало відомо, що в суботу він помер у віці 86 років в госпіталі. Про це повідомляється в заяві, опублікованій на сайті NASA.

У повідомленні зазначається, що проблеми самопочуттям у Біна почалися близько двох тижнів тому. На той момент астронавт перебував у штаті Індіана. Його відвезли у лікарню в Х'юстоні (штат Техас), де він помер в оточенні рідних і близьких.

"Алан був найсильнішою і найдобрішою людиною з тих, кого я зустрічала. Він був любов'ю всього мого життя, мені буде жахливо його не вистачати", — наводяться в заяві слова Леслі, дружини Біна.

Фото: (NASA)

Бін народився в штаті Техас, де в 1955 році отримав ступінь в галузі авіаційної техніки в університеті. Він був студентом військово-морського флоту, але після літньої підготовки провів чотири роки з ескадрою реактивного нападу, а потім навчався в школі льотчиків-випробувачів ВМФ.

Алан Бін був відібраний до загону астронавтів у 1963 році. У 1969 році в рамках космічного проекту він ступив на поверхню Місяця, перебуваючи у складі екіпажу корабля "Аполлон-12".

"Бін протоколював 1672 години в космосі, включаючи більше 10 годин у космосі на Місяці і на навколоземній орбіті. Він облетів 27 типів літаків і накопичив більше 7145 годин польотного часу, з них 4 890 годин на літаках", — йдеться в повідомленні.

Відео: Астронавт Алан Бін (YouTube/NASA Х)

За довгі роки, присвячені кар'єрі астронавта та військового, Бін встановив 11 рекордів в області космонавтики і повітроплавання, а також не одноразово був нагороджений міжнародними преміями і нагородами.

Через 18 років після початку кар'єри астронавта Алан вирішив піти у відставку. Його рішення пов'язувалося зі статусом і з особливим баченням речей, яке відкривається після тривалої підготовки до космосу.

"Він відвідував місця і бачив речі, які ніхто з очей художника ніколи не бачив з перших рук. Він сказав, що сподівається зберегти цей досвід через своє мистецтво", – пише NASA.

Фото: (NASA/Brian Dunbar)

Він слідував за цією мрією протягом багатьох років у своїй домашній студії в Х'юстоні, зі значним успіхом. Його картини були особливо популярні серед любителів космосу.

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: NASA, умер, астронавт
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