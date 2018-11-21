Вчителька на уроці побила школярів скакалкою

Відео: YouTube / Ridus

В Російській Федерації вчителька фізкультури однієї з шкіл Сєвєродвинська побила скакалкою прямо на уроці двох школярів. Відео інциденту опубліковано у відкритому доступі на YouTube-каналі "Рідус".

Як зазначається, таким чином педагог провів "виховну роботу" в класі через порушення дисципліни та незадовільні результати у навчальному процесі.

"Добре пішло? Не треба сіпатися, Женя. По руці болючіше буде. Ж*па - вона все витримає, на те вона і дупа... От була б у тебе попа нормальна, і життя б у тебе нормальна була б", - коментувала вчителька удари, які завдала дівчинці за непідготовлене завдання з англійської мови.

Фото: скріншот: YouTube / Ridus

Також дісталося й хлопчику, який "попсував нерви" учительці, яка веде групу продовженого дня.

Як видно з ролика, учні не пручалися подібній "екзекуції". Також можна почути, як деякі школярі вказували вчителю на всі промахи тих, хто був винний.

В коментарях до ролика користувачі соцмережі обурені діями вчительки:

"Кайфує, схоже, від того, що хлопчиків по попі хльостає. Щось вона мало схожа на вчителя фізкультури, однак";

"Набирають на роботу з дітьми кого попало....Під зад ногою геть зі школи треба гнати таких!";

Скріншот: YouTube / Ridus

Як повідомлялося, нещодавно в Російській Федерації в Комсомольську-на-Амурі вчителька початкових класів брутально побила 9-річного школяра.

Також ми писали про те, що в РФ в сільську школу під Волгоградом учень восьмого класу приніс каністру з бензином, сокиру і ножі - 14-річний хлопчик хотів помститися за цькування.

Нагадаємо, після низки гучних скандалів щодо цькування дітей у школах експерти нагадали, що в Україні Верховна Рада прийняла законопроект №8584 про протидію та введення штрафів за буллінг. Причому каратимуть не лише агресорів, але і їх батьків, а також вчителів, які приховують ці інциденти.

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Відео: РБК-Україна