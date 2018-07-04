"Не хотів їсти": у Мелітополі мати морила голодом немовля

Пологи проходили в домашніх умовах

Мелітопольські медики врятували новонародженого малюка, якого мати не годувала, так як вважала, що у нього немає апетиту. Про це повідомляє мелітопольський сайт "Місцеві вести".

Дитина народилася в домашніх умовах, так як його мама відмовилася від стаціонару посилаючись на те, що ніхто не повинен бачити плаценту дитини.

Для того, щоб пологи пройшли благополучно, вона найняла акушерку із Запоріжжя, яка контролювала процес в домашніх умовах.

Майже через три дні після народження дитини, його прийшла провідати бабуся і запідозрила, що з новонародженим щось не в порядку. Вона викликала швидку медичну допомогу і малюка доставили до мелітопольської міської лікарні.

Медики повідомили, що дитина знаходиться у важкому стані і відправили його в реанімацію.

Виявилося, що молода мама його не годувала всі ці дні, так як у дитини відсутній апетит і бажання їсти. Так вона пояснила лікарям.

Крім того, після того, як малюк народився в домашніх умовах, вона не викликала лікаря-педіатра, щоб він оглянув новонародженого.

В реанімації дитина провела кілька днів, а потім її перевели у відділення патології новонароджених. Зараз малюк почуває себе добре, у нього чудовий апетит і він активно набирає вагу.

Нагадаємо, у знаменитого українського спортсмена помер новонароджений син.

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