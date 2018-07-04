Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.45
Межбанк BID 26.43
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.8
Межбанк BID 30.78
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Не хотів їсти": у Мелітополі мати морила голодом немовля

STYLERLIFE        04.07.2018 - 22:46
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Пологи проходили в домашніх умовах

Мелітопольські медики врятували новонародженого малюка, якого мати не годувала, так як вважала, що у нього немає апетиту. Про це повідомляє мелітопольський сайт "Місцеві вести".

Дитина народилася в домашніх умовах, так як його мама відмовилася від стаціонару посилаючись на те, що ніхто не повинен бачити плаценту дитини.

Для того, щоб пологи пройшли благополучно, вона найняла акушерку із Запоріжжя, яка контролювала процес в домашніх умовах.

Майже через три дні після народження дитини, його прийшла провідати бабуся і запідозрила, що з новонародженим щось не в порядку. Вона викликала швидку медичну допомогу і малюка доставили до мелітопольської міської лікарні.

Медики повідомили, що дитина знаходиться у важкому стані і відправили його в реанімацію.

Виявилося, що молода мама його не годувала всі ці дні, так як у дитини відсутній апетит і бажання їсти. Так вона пояснила лікарям.

Крім того, після того, як малюк народився в домашніх умовах, вона не викликала лікаря-педіатра, щоб він оглянув новонародженого.

В реанімації дитина провела кілька днів, а потім її перевели у відділення патології новонароджених. Зараз малюк почуває себе добре, у нього чудовий апетит і він активно набирає вагу.

Нагадаємо, у знаменитого українського спортсмена помер новонароджений син.

Як використовувати кондиціонери без шкоди для організму

Священик вдарив малюка під час хрещення: відео інциденту У Черкаській області горе-матір кинула в лікарняному коридорі немовля
Теги: младенец, мама, медик
ДТП у Харкові: стало відомо, з якою швидкістю їхала Зайцева
В Африці вперше за десять років випав сніг (фото, відео)
Перевернуте бікіні - новий пляжний тренд (фото)
Співачка-трансгендер Зіанджа підірвала мережу своїм знімком з відвертим декольте
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся