"Не хотіла їсти": у Сумській області батько до смерті побив маленьку доньку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік вдарив дитину по голові пляшкою з водою

Батько розлютився на 4-річну дочку за те, що та відмовилася їсти картоплю і побив її до смерті. Про це повідомляє Gazeta.ua.

Трагедія трапилася в селі Кальченки Білопільського району Сумської області. 28-річний батько побив дочку Надю за те, що вона відмовилася їсти картоплю з хлібом. В гніві, він вдарив дитину кілька разів по голові пляшкою з водою, потім ногою і кулаком.

Дівчинка майже два дні пролежала з травмами в ліжку. А її мама, 24-річна Валентина, викликала медиків тільки тоді, коли у дівчинки почалася агонія.

Поліція повідомила, що дитина задихнулася блювотними масами, які спровокувала травма голови.

Віталій і Валентина Білошенки переїхали в село Кальченки в 2014 році. Родина виховувала двох доньок, 6-річну Тетяну та 4-річну Надю. Так як умов для виховання дітей у них не було, дівчаток забрали в інтернат. Але батьківських прав пару не позбавили, дали їм можливість виправитися.

Пізніше у пари народилася ще одна дитина, його забрали відразу після народження і відправили в Сумській дитячий будинок. Після смерті Наді, з'ясувалося, що є ще одна донька, яка народилася до Тані. Її удочерили чужі люди.

Сім'я спочатку тулилася в покинутому будинку, а потім невідомий чоловік подарував їм будинок, який дістався йому у спадок. Сусіди кажуть, що шкода йому стало цю сім'ю.

У сільраді сказали, що сім'я стояла у них на обліку і соціальний працівник регулярно відвідувала будинок.

"Валя навіть скаржилася на мене, що я часто до них ходжу. Живу недалеко. Бувало, що і по два рази в день приходила, особливо, коли дівчаток з інтернату забрали. В будинку завжди прибрано, їжа приготовлена. Синців на дітях не помічала. Вони не скаржилися. Будинок їм подарував немісцевий. Сільрада допомагала, чим могла – меблями, посудом, шторами. Віталік з Валею намагалися господарювати. Завели кіз, птахів, засадили город. Бачили, що начебто за голову взялися. Тому й дозволили дітей на літо взяти. Питала, чому не повідомили відразу в поліцію або мені, що доньці погано. Віталік сказав, що боявся довічного. Валя – що, її чоловік залякав", - розповіла соцпрацівник Вікторія Кравченко.

На слідчому експерименті Віталій розповів, що вдарив Надю кулаком в лоб. Вона впала, а тоді мати підскочила і коліном придавила дитини. Другу ногу піднімала, щоб тиснути сильніше. Своєї провини у смерті доньки вони не визнають і звалюють провину один на одного.

Віталія Білошенко заарештували без права на заставу. Експертиза довела, що саме він завдав дитині смертельні удари. Йому загрожує 8 років в'язниці.

Нагадаємо, соцпрацівниця поїла спиртним і морила голодом пенсіонерку.

Відео: video.rbc.ua