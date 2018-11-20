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"Не мука хрумтіла на зубах": доставка хліба в Запоріжжі обурила соцмережі

STYLERЖиття    20.11.2018 - 15:15
"Не мука хрумтіла на зубах": доставка хліба в Запоріжжі обурила соцмережі
Фото: РБК-Україна

Жахливий інцидент почали активно обговорювати користувачі

19 листопада в Запоріжжі в продуктовий магазин на вулиці Авраменка в Шевченківському районі доставили хліб, залишивши піддон з випічкою на землі. Відповідний знімок опублікований в Instagram.

Очевидці помітили, що хліб в піддонах лежить у іржавих воріт прямо на землі і вирішили поділитися фото з користувачами мережі.

&quot;Не мука хрумтіла на зубах&quot;: доставка хліба в Запоріжжі обурила соцмережіФото: (instagram.com/one_news_zp)

Користувачі відразу ж відреагували на новину, зазначивши, що це далеко не перший випадок:

&quot;Не мука хрумтіла на зубах&quot;: доставка хліба в Запоріжжі обурила соцмережі

Скріншот коментарів: (instagram.com/one_news_zp)

&quot;Не мука хрумтіла на зубах&quot;: доставка хліба в Запоріжжі обурила соцмережі

Нагадаємо, що у Київській області продають хліб з мишачим послідом. Денис Багель зізнався, що хліб дійсно дуже смачний, але припустив, що останнім часом контроль не працює і свою продукцію не перевіряє.

Раніше в Києві на Троєщині в одному з супермаркетів помітили мишу, яка сиділа на продуктах.

Також ми писали про те, що в мережі повідомили, що в одному зі столичних супермаркетів продають хліб з опаришами.

Відео: РБК-Україна

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