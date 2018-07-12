"Не плакали і не просилися": в мережі розповіли страшну історію про вбивство бойовиками молодих дівчат

Фото: mykolaivka-rada.gov.ua

Дівчат вбили за те, що вони допомагали українським добровольцям

У мережі розповіли страшну історію про те, як бойовики на Донеччині жорстоко вбили двох молодих дівчат, які допомагали добровольчим українським батальйонам. Про це на своїй сторінці в Facebook розповіла Ксенія Бикова.

Чоловік Ксенії побував в полоні і розповів цю страшну історію. В полоні у терористів виявилися дві молоді дівчини – старшій було всього 23 роки.

Вони допомагали українським добровольчим батальйонам. За це бойовики вбили дівчат

"Поки всі сплять, можна про це згадати. Мені чоловік розповідав. Коли він був у полоні, на їх очах розстріляли двох дівчат з добробата. Старшій було 23. Вони не плакали, не просилися. Мовчки і гордо прийняли смерть. Для мужиків це була особлива мука. Вони не змогли захистити жінок... Це випробування не нове. Вони давно його практикують. Мужики з цим живуть. І ці дівчатка їм сняться... Горді. І світлі... Дорослим мужикам..." - написала Бикова

"Цей пост не про секс , як багато перекрутять. Цей пост про біль", - підсумувала вона.

Скріншот поста (facebook.com/ksenia.bykova.39)

В коментарях Ксенія додала, що імена дівчат невідомі.

Користувачі соцмережі ужаснились від прочитаного.

Скріншот коментарів (facebook.com/ksenia.bykova.39)

"Пам'ятати і ненавидіти. Тихою, холодною, тверезою ненавистю - як я ненавиджу їх сам. І при будь-якій можливості вбивати так само ощадливо, з холодним серцем. Ніщо в мені не ворухнеться", "Помстимося також тихо", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/ksenia.bykova.39)

"Страшніше, ніж те робили гітлерівці ... І це в наш час, вони грають у футбол", - написала Світлана Симак.

Скріншот коментарів (facebook.com/ksenia.bykova.39)

"Скільки їх, неврахованих дівчат, закатованих і вбитих цієї падаллю, яка вважає себе безкарною", - пише Ольга Сергєєва.

Раніше в мережі розповіли історію з життя дружини загиблого українського добровольця, захисника України в зоні АТО на Донбасі, яка підробляє водієм таксі.

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