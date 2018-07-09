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"Не пощастило в житті": російський коментатор обматюкав Віду і висміяв його ім'я

STYLERLIFE        09.07.2018 - 23:01
Домагой Віда (фото: fcdynamo.kiev.ua)
Домагой Віда (фото: fcdynamo.kiev.ua)

Василь Уткін посміявся над хорватським ім'ям Домагой і назвав Віду "дов***бом"

Відомий російський коментатор Василь Уткін висловився про інцидент зі скандуванням "Слава Україні!" захисником збірної Хорватії Домагоєм Відою і колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем.

"Віда довгий час грав за київське "Динамо", і його ставлення до Росії та російської збірної невіддільне від того, як до нас ставляться його друзі, в тому числі і з цієї української команди. Зрештою, нічого принизливого про Росію Віда не сказав, а його відношення - це його відношення", - сказав Уткін у передачі "Футбольний клуб".

Він підкреслив, що його ставлення до Хорватії не буде ґрунтуватися на тому, що сказав Віда.

"Врешті-решт, йому вже одного разу добряче не пощастило в житті. Ви коли-небудь чули про людину на ім'я Домагой? Знаєте, що це за ім'я? Це ім'я хорватського князя, який правив Хорватією у 876 році. Уявляєте собі, яка у людини травма з самого дитинства? Якщо б вас назвали Гостомислом, ви б любили навколишній світ, ви б не хотіли помститися батькам і всьому світу? Домагою Віді випав такий шанс, і господь йому суддя", - заявив коментатор.

Уткін обматюкав Увазі

"Я не припиню своїх симпатій до збірної Хорватії через одного дов***ба. Це слово вживають навіть на "Першому каналі", тому я вважаю можливим говорити його на YouTube", - резюмував Уткін.

Нагадаємо, що збірна Росії програла Хорватії в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018 року. В основний і додатковий час зустрічі команди обмінялися голами - 2:2, а в серії пенальті сильнішими були хорвати - 4:3.

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Теги: Василий Уткин, футболіст, Хорватия, чм-2018
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