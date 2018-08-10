"Не роздягнена, всі речі при ній": стало відомо, як виявили тіло студентки в Житомирській області

Колаж РБК-Україна

Місцеві жителі виявили тіло дівчини в лісопосадці

Стали відомі подробиці про страшну трагедію в Житомирській області, де знайшли вбитою 20-річну Ганну Голубенко. Про це передає ТСН.

Тіло дівчини знайшов в лісопосадці біля траси місцевий житель Микола Литвиненко. Чоловік збирав горіхи і відчув неприємний запах. Він побачив, що з-під купи шиферу видно людську руку.

"Ось з цієї гірки я подивився – людська рука, прикрита шифером. Вона лежала головою ось сюди, тут посередині. Не в самій ямі", - каже чоловік.

Литвиненко стверджує, що дівчину вбивці не пограбували, адже з нею були всі цінні речі.

"Мобільний телефон, як ніби вона тягнулася ще подзвонити, білий мобільний телефон. Одягнена була легко, не роздягнена. Всі речі були при ній, золотий ланцюжок, сумочка, мобільний телефон дорогий – нічого не вкрадено", - розповів він.

Дівчину впізнали за особливими прикметами.

Версію самогубства в поліції відкидають, але причина смерті поки не відома. Слідчі намагаються відтворити її пересування в день зникнення. Знайомі кажуть, що дівчина хотіла влаштуватися на роботу в Києві.

Рідні до останнього не вірили, що їх дочка знайдуть мертвою, сподівалися, що вона знаходиться у своїх друзів. Дівчина була студенткою місцевого педагогічного університету, походила з благополучної родини, мала добру репутацію.

"Мати дівчини звернулася в поліцію 6 серпня. Ми можемо стверджувати, що на момент подачі заяви дівчина вже була мертва. Поліцією було розпочато низку розшукових заходів, перевірялося оточення і перевірялося, чи знаходиться вона в столиці", - пояснила інспектор відділу зв'язків з громадськістю поліції в Житомирській області Наталія Тимчук.

Рідні загиблої з пресою не спілкуються.

"Вийшла з дому і не прийшла, більше ніякої інформації немає. Поки ніяких свідчень ми давати не можемо, тому що йде слідство", - додали в поліції.

Правоохоронці розшукують вбивцю і припускають, що підозрюваний може бути з числа знайомих дівчини, але не відкидають і інші версії.

Відео: 20-річну студентку вбили в Житомирській області (youtube.com/ТСН)

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