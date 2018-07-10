"Не схильна до суїциду": у Києві зникла 15-річна дівчина (фото)

Колаж РБК-Україна

Поліція розшукує неповнолітню дівчинку

У Києві зникла неповнолітня мешканка Дарницького району Ганна Гак, 2003 року народження. Про це розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

Вдень у суботу, 7 липня, близько 15 години дня Ганна вийшла з будинку в Дарницькому районі столиці і досі не повернулася.

Фото: Анна Дак (facebook.com/KyivOperativ)

"Дарницьким УП розшукується Гак Ганна Миколаївна 01.02.2003 р., яка 07.07.2018 року о 15-00 годині пішла з дому вул. Вереснева, 9, кв. 115, і до теперішнього часу не повернулася", - повідомили в мережі.

"При собі має телефон без сім-карти. Учениця десятого класу СШ №127, не схильна до суїциду, в перший раз покинула дім", - зазначили в публікації.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше з'явилися подробиці про знайдену дитину під Києвом. У мережі розшукують батьків дівчинки на ім'я Рита, якій близько трьох років. Дитину знайшли 6 липня в селі Демидів Київської області. Дівчинка розповіла, що живе в столиці, а в область приїхала в гості до бабусі.

Дитину оглянули медики. Поліція продовжує пошук батьків дитини.

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