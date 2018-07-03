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Невідома "третя сила": в мережі показали відео знищення бліндажа противника

STYLERLIFE        03.07.2018 - 15:41
Фото: Український солдат (УНІАН)
Фото: Український солдат (УНІАН)

Невідома сила атакувала сепаратистів з повітря

В районі Авдіївки невідомої "третьою силою" був атакований бліндаж супротивників. Ексклюзивне відео опублікував у своєму YouTube-записі волонтер Юрій Мисягин.

Мисягин повідомив, що в небі над розташуванням сепаратистів з'явилася невідома "третя сила". Завдяки її появі, був знищений один з бліндажів противника.

"В зоні відповідальності 92-ї бригади в районі Авдіївки, де на деяких ділянках передовий відстані до сепаратистів складають від 100-200 метрів і більше, кілька днів тому В НЕБІ з'явилася невідома "Третя сила". В результаті їх несподіваної появи був знищений один з бліндажів супротивника", - написав волонтер.

Він зазначив, що тепер сепаратисти змушені стежити і за повітрям теж, так як для них приготовані ще сюрпризи.

"Тепер в тому районі сепаратисти змушені ходити із задертими верх головами. Правильно роблять, так як для них несподівані сюрпризи будуть ще і ще", - додав він

Крім того, Мисягин повідомив, що всіх військових в розташуванні забезпечать спеціальною апаратурою, яка допоможе їм стати точніше і агресивніше.

"Ми зараз в тому районі забезпечимо всіх планшетами з встановленою спец. програмою, для точного коригування вогню, у всіх командирів у штабах будуть встановлені монітори з виведеної на них програмою, для віддаленого керування боєм, і наші підрозділи стануть ще агресивніше і точніше", - повідомив Юрій Мысягин.

Відео: YouTube/Yuriy Misyagin

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Теги: ООС, Авдеевка, сепаратисты
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