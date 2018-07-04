"Неприємність у день народження": патрульні Закарпаття потрапили в ДТП під час свята поліції

В результаті аварії ніхто не постраждав

4 липня, коли відзначається День Національної поліції України, патрульні Закарпаття потрапили в ДТП. Про це передає прес-служба Патрульної поліції Закарпатської області на своїй сторінці в Facebook.

В поліції розповіли, що на трасі Київ-Чоп, поблизу села Кольчина Мукачівського району, сталась аварія у якій службовий автомобіль патрульної поліції зазнав механічні пошкодження.

Фото: facebook.com/zakpolice

За попередньою інформацією, водій Volkswagen Golf не врахував безпечної дистанції та інтервалу здійснив зіткнення з машиною, що рухалась попереду. Остання внаслідок удару, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулась зі службовим автомобілем Mitsubishi Outlander.

В прес-службі зазначили, що в результаті аварії ніхто не постраждав, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Фото: facebook.com/zakpolice

"Бережіть життя і здоров’я. Будьте уважними на дорозі. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та пам’ятайте, дорога помилок не пробачає", - звернулись до українців патрульні Закарпаття.

Скріншот поста (facebook.com/zakpolice)

Раніше повідомлялося, що у Києві молодий хлопець пройшовся по даху патрульного автомобіля.

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