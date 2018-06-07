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Що він несе? У соцмережах висміяли пряму лінію з Путіним

STYLERLIFE        07.06.2018 - 17:28
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

У соцмережах обурюються, мовляв, "скільки буде тривати вся ця постановка"

Пряма лінія з Путіним 2018 відбулася 7 червня. Традиційна "пряма лінія" – це щорічна програма, коли президент РФ відповідає на запитання громадян своєї країни. До речі, під час трансляції була порушена важлива тема звільнення Олега Сенцова. На що Путін заявив, що Сенцов був затриманий за підготовку терористичного акту.

Під час чотиригодинної трансляції користувачі соцмережі поспішали коментувати вислови Володимира Путін. STYLER зібрав кілька гострих цитат і мемів.

Трансляція Путіна

Скріншот поста twitter.com/yoshkinkrotyoshkinkrot

"До яких пір буде ця постановка? Всі дійові особи заздалегідь знають відповіді. Ну не смішно вже", - пишуть в мережі.

Скріншот поста twitter.com/antivesa

Пряма лінія Путіна

Скріншот поста twitter.com/oldLentach

Скріншот поста twitter.com/RashkinV

"Політична імпотенція громадянина П: Поки на екрані спливали питання "Чому в Тольятті так сильно подорожчав хліб?", "Чому половина росіян живуть в бараках?", Путін говорив про Скрипалів, Україну, Сирію та проблеми наших олігархів в Британії".

Пряма трансляція з Путіним

Скріншот поста twitter.com/MargaronMe

Путін трансляція

Скріншот поста twitter.com/cheremuhapower

Скріншот поста twitter.com/oldLentach

Скріншот поста twitter.com/abysov

Скріншот поста twitter.com/oldLentach

Скріншот поста twitter.com-Sandy_mustache

Скріншот поста twitter.com-Sandy_mustache

Скріншот поста twitter.com/DianaArsun

Скріншот поста twitter.com/julia_latynin

Пряма лінія з Путіним 2018

Ілюстрація: facebook.comsergey.elkin1

Скріншот поста twitter.com/OPushkina

Скріншот поста twitter.com/Sstoutify

Пряма лінія з Володимиром Путіним - 2018. Повне відео

Нагадаємо також, що Україну можуть очікувати "тяжкі наслідки для державності" у разі військового наступу на Донбасі. Про це в ході прямої лінії заявив президент Росії Володимир Путін, передають російські ЗМІ.

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Теги: Владимир Путин, прямая линия
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