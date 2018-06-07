Що він несе? У соцмережах висміяли пряму лінію з Путіним

У соцмережах обурюються, мовляв, "скільки буде тривати вся ця постановка"
Пряма лінія з Путіним 2018 відбулася 7 червня. Традиційна "пряма лінія" – це щорічна програма, коли президент РФ відповідає на запитання громадян своєї країни. До речі, під час трансляції була порушена важлива тема звільнення Олега Сенцова. На що Путін заявив, що Сенцов був затриманий за підготовку терористичного акту.
Під час чотиригодинної трансляції користувачі соцмережі поспішали коментувати вислови Володимира Путін. STYLER зібрав кілька гострих цитат і мемів.
Скріншот поста twitter.com/yoshkinkrotyoshkinkrot
"До яких пір буде ця постановка? Всі дійові особи заздалегідь знають відповіді. Ну не смішно вже", - пишуть в мережі.
Скріншот поста twitter.com/antivesa
Скріншот поста twitter.com/oldLentach
Скріншот поста twitter.com/RashkinV
"Політична імпотенція громадянина П: Поки на екрані спливали питання "Чому в Тольятті так сильно подорожчав хліб?", "Чому половина росіян живуть в бараках?", Путін говорив про Скрипалів, Україну, Сирію та проблеми наших олігархів в Британії".
Скріншот поста twitter.com/MargaronMe
Скріншот поста twitter.com/cheremuhapower
Скріншот поста twitter.com/oldLentach
Скріншот поста twitter.com/abysov
Скріншот поста twitter.com/oldLentach
Скріншот поста twitter.com-Sandy_mustache
Скріншот поста twitter.com-Sandy_mustache
Скріншот поста twitter.com/DianaArsun
Скріншот поста twitter.com/julia_latynin
Ілюстрація: facebook.comsergey.elkin1
Скріншот поста twitter.com/OPushkina
Скріншот поста twitter.com/Sstoutify
Пряма лінія з Володимиром Путіним - 2018. Повне відео
Нагадаємо також, що Україну можуть очікувати "тяжкі наслідки для державності" у разі військового наступу на Донбасі. Про це в ході прямої лінії заявив президент Росії Володимир Путін, передають російські ЗМІ.
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