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Неповнолітній підозрюваний у жорстокому вбивстві школярки під Тернополем оголосив голодування

STYLERLIFE        05.07.2018 - 22:14
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Хлопець має алібі і вважає, що його підставили

Підозрюваний у вбивстві випускниці Ірині Мукоїд, яку знайшли вбитою минулого літа в Тернопільській області, оголосив голодування. Про це повідомила місцевий журналіст Наталія Костилева на своїй сторінці в Facebook.

17-річного Василя Гнатюка, якому на момент злочину було 16 років, звинуватили у вбивстві і згвалтуванні 17-річної Ірини Мукоїд.

За словами Наталії Костилевої, з 5 липня 2018 року неповнолітній Василь Гнатюк, якого вже рік тримають під вартою і підозрюють у вбивстві і згвалтуванні почав голодування.

Журналіст розповіла, що прямих доказів причетності підлітка до цього злочину не існує, а також в нього є алібі. Окрім цього його фізичний стан не дозволяє скоїти такий злочин, а відсутність на правій робочій руці великого пальця і маленький зріст унеможливлюють нанесення дівчинці смертельного удару в серце.

Наталя вказала, що суд із слуханням фактів і експертів, свідків так за рік і не розпочався; усі клопотання громадськості і адвокатів стосовно тримання хлопця під домашнім арештом залишаються без уваги; лікарська допомога хлопчику теж не надається, а 5 липня ніхто з прокурорів не з'явився на суд.

"І ось, неповнолітній хлопчик офіційно оголосив голодування! 21 століття! Діти голодують у СІЗО аби нарешті їх почули! Ау, правозахисники і ті, хто готується до виборів і вішає рекламу обіцянок на дорогах і містах! Прокиньтесь і зробіть перед виборами справжню дію!" – емоційно зазначила вона.

Скріншот поста (facebook.com/natasha.kostyleva)

Раніше повідомлялося, що 26 червня 2017 року тіло 17-річної Ірини Мукоїд було знайдено на узбіччі дороги в селищі Вишнівець Тернопільської області. Адвокати підозрюваного звинуватили правоохоронців у фальсифікації справи.

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