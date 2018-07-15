"Непоправна втрата": під час відпустки трагічно загинув український десантник (фото)

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Під час відпустки загинув український військовий десантно-штурмових військ ЗСУ

Після повернення додому з зони бойових дій загинув український військовослужбовець, солдат 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Буряк Віталій Павлович. Про це повідомляється в прес-службі бригади в Facebook

"З сумом повідомляємо, що під час перебування в черговій відпустці при трагічних обставинах загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади солдат Буряк Віталій Павлович. Пішла з життя людина, яка боролася за Україну, була патріотом своєї землі. Свідченням цього є його відданість військовому обов'язку, гідна і високопрофесійна служба в Збройних силах України", — йдеться в співтоваристві.

Крім того, адміністрація групи висловила слова співчуття рідним і близьким померлого.

"Передчасна смерть Віталія - це непоправна втрата для його рідних, близьких, друзів, колег, всього українського суспільства. Світла пам'ять про справжнього патріота України назавжди залишиться в наших серцях. Командування і особовий склад 80 окремої десантно-штурмової бригади в цей скорботний час висловлює співчуття родині. Сумуємо разом з вами", — додали в адміністрації групи.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/80brigade

Причини смерті українського військовослужбовця не повідомляють.

Нагадаємо, що київська рок-група OVAND GRIM представила пісню і кліп, присвячені пам'яті десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та екіпажу Іл-76, збитого при посадці в аеропорту "Луганськ" 14 червня 2014 року.

Відео: (video.rbc.ua)