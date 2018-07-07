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У Ніжині траур після загибелі трьох підлітків (фото)

STYLERLIFE        07.07.2018 - 20:19
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Троє підлітків опинилися під бетонною плитою

Троє підлітків від 12 до 14 років у Ніжині виявилися похованими під бетонною плитою на території недобудованого будинку. Місцеві влади оголосили триденний траур в місті і закликали установи міста приспустити прапори.

Фото з місця події (cn.npu.gov.ua)

Трагедія сталася на околиці міста, коли діти гуляли на території занедбаної будівництва. Поліція відкрила два кримінальні провадження і проводить розслідування.

Фото з місця події (cn.npu.gov.ua)

Тіла загиблих дітей направлені до місцевого моргу для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, нещодавно у Чернігові школярка потрапила в реанімацію, роблячи селфи. А у львівському трамваї помер пасажир.

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Теги: трагедия, происшествие, подростки
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