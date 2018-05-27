"Ніколи не бачили таким щасливим": тяжко пораненому бійцю АТО подарували квиток на Лігу Чемпіонів (фото)

Важко пораненому десантникові подарували квиток на ЛЧ 2018

Остапу, десантникові 81-ї бригади, який був важко поранений під час звільнення Донецького аеропорту, подарували квиток на фінал Ліги Чемпіонів 2018. Відповідну інформацію опублікував на своїй сторінці в Facebook волонтер Роман Синіцин.

У публікації повідомляється, що колишній боєць АТО був щасливий отримати квиток на футбольний матч.

"You'll Never Walk Alone. Це Остап, який обожнює Ліверпуль, якому ми шукали квиток. Десантник з 81 бригади, кіборг, важко поранений в ДАПі. Знайшли. Величезне спасибі Vladyslav Chechotkin за сприяння і Mastercard та Igor Berezanskyi за сам квиток. Остапа, кажуть, ще ніколи не бачили таким щасливим )))", — підписав фотографію волонтер.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/romabra

Фото: (facebook.com/romabra)

У коментарях користувачі одноголосно підтримали таку діяльність, а також щиро пораділи доброму вчинку.

"Це круто!!!!!!!! Ви молодці!!!!!!!", "Здорово", "Супер, шана вам!" "Добре діло зробили. Дякую", "Нехай його Боже береже", "Добру справу зробили. Спасибі вам за сприяння", "Як раз думала, знайшли йому квиток. Ура!", "Спасибі тому, хто організував і купив. Остапу, окремо СПАСИБІ...", "Вболівай за нас за всіх, хто не зможе потрапити на Олімпійський", "Я не сумнівався, що все так і буде", "Боже, як мало потрібно людині для щастя!!! Щоб він надалі завжди отримував все, що треба так легко – впевнений, будуть важливіші бажання!!! Якби йому ще організували зустріч після гри з командою, фотки з підписами, м'ячі — воно того варто, якщо вже йому так це важливо!!!Бл*, якщо б у мене щось таке було — віддав би, але я не вболівальник зовсім" ,— прокоментували подарунок користувачі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/romabra

До речі, в мережі з'явилося відео засміченого Києва після проведення Ліги Чемпіонів. Кияни обурені поведінкою гостей столиці.

Відео: video.rbc.ua