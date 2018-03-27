У Миколаєві масажист сексуально домагається і б'є жінок: у мережі обурюються

Жінки вимагають покарати чоловіка за законом

У Миколаєві місцевого масажиста на ім'я Олег жінки звинувачують у сексуальних домаганнях. Перша про це написала у соцмережі активістка зоозахисної організації "Фенікс" Дарина Трофименко. За її інформацією, під час сеансу масажу чоловік зухвало домагається і навіть б'є жінок, вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

До речі, масажист видалив з її сторінки повідомлення, під яким відписалися багато жінок, що повідомляли про домагання.

Дар'я звернулася до всіх із проханням максимально поширити її повідомлення, щоб знайти всіх постраждалих від рук масажиста і покарати чоловіка за законом.

"Дівчата, терміново!!! Крига скресла...Під віддаленим "масажистом" постом з моєї сторінки,дуже багато відписалися, що теж домагався і бив, хамив. Мені ви терміново потрібні!!!!Пишіть в лс!!! Хто не просто поговорити, а готовий за законом його залучити за домагання, тілесні ушкодження,образи! Під постом хтось відзначав свою подругу, яка не може навіть говорити про те, що він з нею робив. Ви всі зараз потрібні, щоб уберегти жінок Миколаєва від цього жаху!Будь ласка! Свій пост повторю трохи пізніше!" - написала Дарина.

Скріншот (facebook.com/d.yu.trofimenko)

Скріншот (facebook.com/d.yu.trofimenko)

Нагадаємо, що Савченко звинуватила начальника штабу в сексуальних домаганнях.