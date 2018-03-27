Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Миколаєві масажист сексуально домагається і б'є жінок: у мережі обурюються

STYLERLIFE        27.03.2018 - 16:14
Фото: Масажист (pixabay.com whitesession)
Фото: Масажист (pixabay.com whitesession)

Жінки вимагають покарати чоловіка за законом

У Миколаєві місцевого масажиста на ім'я Олег жінки звинувачують у сексуальних домаганнях. Перша про це написала у соцмережі активістка зоозахисної організації "Фенікс" Дарина Трофименко. За її інформацією, під час сеансу масажу чоловік зухвало домагається і навіть б'є жінок, вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

До речі, масажист видалив з її сторінки повідомлення, під яким відписалися багато жінок, що повідомляли про домагання.

Дар'я звернулася до всіх із проханням максимально поширити її повідомлення, щоб знайти всіх постраждалих від рук масажиста і покарати чоловіка за законом.

"Дівчата, терміново!!! Крига скресла...Під віддаленим "масажистом" постом з моєї сторінки,дуже багато відписалися, що теж домагався і бив, хамив. Мені ви терміново потрібні!!!!Пишіть в лс!!! Хто не просто поговорити, а готовий за законом його залучити за домагання, тілесні ушкодження,образи! Під постом хтось відзначав свою подругу, яка не може навіть говорити про те, що він з нею робив. Ви всі зараз потрібні, щоб уберегти жінок Миколаєва від цього жаху!Будь ласка! Свій пост повторю трохи пізніше!" - написала Дарина.

Скріншот (facebook.com/d.yu.trofimenko)

Скріншот (facebook.com/d.yu.trofimenko)

Нагадаємо, що Савченко звинуватила начальника штабу в сексуальних домаганнях.

У Миколаєві горе-матір викинула з мосту свого дев'ятимісячного малюка Під Миколаєвом сталася трагедія: на узбіччі збили п'яну школярку (фото)
Теги: массаж, Николаев
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top