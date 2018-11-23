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У Миколаєві злочинець під виглядом поліцейського покалічив ветерана

STYLERЖиття    23.11.2018 - 12:01

Відео: (YouTube/ТСН)

Поліція Миколаєва шукає злочинця, який пограбував і покалічив ветерана Другої світової. 93-річний дідусь сам впустив його в будинок, оскільки зловмисник представився поліцейським. Далі шахрай змусив господаря віддати всі гроші і побив його. Про це повідомляє ТСН.

Іван Вербіна тепер не може навіть встати з ліжка, хоча раніше без проблем ходив. Розповідає, що вдень до нього хтось постукав у ворота і представився співробітником поліції. Далі шахрай оперативно проник у будинок і там почав вимагати у ветерана гроші. "Я йому віддав. Але я ж не думав, що він мене вбивати буде. Зайшов ззаду мене, під руки і об землю мене. Боляче було", - розповідає чоловік.

Медики кажуть, що у дідуся перелом стегна в двох місцях, а операцію він може не пережити. Однак рідні вирішили ризикнути і медик його прооперував. Іван Іванович повільно одужує, проте додому більше повертатися не планує. До того ж, будинок дідуся грабують вже втретє. Син сказав, що забере його до себе. Поліція все ще не знайшла злодіїв, однак стверджує, що злочин знаходиться під особливим контролем.

Нагадаємо, стали відомі подробиці смерті бійця ВСУ з Тернопільської області. Односельці розповідають, що тіло земляка знайшли вкрай спотвореним - були виколоті очі, а обличчя порізане. Звідси випливає, що чоловіка, швидше за все, катували.

Ми писали, що на трасі промишляють зухвалі грабіжники. Наголошується, що злочинці могли діяти під прикриттям правоохоронних органів.

Також ми писали про те, що в Києві розшукують зухвалого грабіжника, який нахабно вкрав три сумки з цінними речами з автомобіля.

Відео: РБК-Україна

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