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У Миколаєві собака вчепився в обличчя чотирирічній дитині

STYLERLIFE        05.07.2018 - 17:19
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Тварина могла бути заражена сказом

У середу, 4 липня в Миколаєві бродячий пес покусав чотирирічного хлопчика. Про це на сторінці контакт-центру Миколаївської міськради в Facebook повідомила Юлія Чепурко.

За її словами, малюк просто стояв біля під'їзду в очікуванні батьків, коли бродячий собака раптово вчепилася йому в обличчя.

В результаті хлопчик отримав важкі рвані рани на щоках і голові.

Родичі дитини занепокоїлися, що тварина могла бути заражена сказом, а в місцевих лікарнях немає ліків від цього.

"Невже це нормально, що в лікарні немає сироватки? Якщо ви не вирішуєте проблему з тими собаками, а за останні роки бездомні собаки стали справжньою катастрофою нашого міста, принаймні, подбайте про наявність сироватки у лікувальних установах! Невже нормально, що в лікарні кажуть: "дивіться за тим собакою, щоб з ним нічого не сталося, щоб виявити, чи не був він скаженим" Може вам в міську раду привести, щоб ви поспостерігали", - написала обурена жінка.

Раніше повідомлялося, що миколаївському зоопарку після жахливої трагедії подарували рідкісну тварину (фото) .

 

 

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Теги: собака, дитина
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