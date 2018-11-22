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В Миколаївській області водій влаштував бійку з пасажиром за місце в автобусі

STYLERЖиття    22.11.2018 - 13:30
В Миколаївській області водій влаштував бійку з пасажиром за місце в автобусі
Фото: РБК-Україна

У сутичці чоловіків постраждала дівчинка-першокласниця

У Миколаївській області пасажирам маршрутки 163 довелося спостерігати шокуючий інцидент: водій побився з пасажиром за місце в автобусі. У сутичці чоловіків постраждала школярка. Відповідний пост опублікувала Юля Петровська у Facebook.

Пасажир хотів сісти на вільне місце, однак маршрутник наполягав, що крісло повинно залишатися вільним. За підсумком, водій зупинив автобус і почав з'ясовувати стосунки з чоловіком, супроводжуючи бійку нецензурною лексикою. Розняли забіяк пасажири маршрутки, після чого автобус зміг продовжити рух.

"Образа, крики, сльози, розбита губа дочки, зіпсований настрій... Це все наш знаменитий і незамінний 163 маршрут... Щоранку водій не дає людям сідати на переднє крісло... Так як він його тримає для своєї подруги... Люди обурюються а водій у відповідь: "А ти що, не постоїш?", - пише Юля Петровська.

В Миколаївській області водій влаштував бійку з пасажиром за місце в автобусіСкріншот поста: (facebook.com/Юля Петровська)

Користувачі обурені такою поведінкою водія, кажуть, у таких випадках потрібно скаржитися начальству:

В Миколаївській області водій влаштував бійку з пасажиром за місце в автобусі

Скріншот поста: (facebook.com/Юля Петровська)

В Миколаївській області водій влаштував бійку з пасажиром за місце в автобусі

Нагадаємо, що у Вінницькій області в потрійному ДТП колода розчавила дівчинку.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області сталося трагічне ДТП, після якого молодий хлопець отямився поряд з мертвою нареченою.

Також ми писали про те, що в Київській області сталося ДТП за участю шести автомобілів.

Відео: РБК-Україна

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