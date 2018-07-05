У Нікополі знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла напередодні

Дитину, зі слідами насильницької смерті, знайшли втоплену у водоймі

5 липня в Нікополі знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка пропала напередодні. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області на своєму офіційному сайті.

13-річна Єлизавета Корешнікова перебувала у розшуку з 4 липня.

В прес-службі відзначили, що на пошуки дівчинки були задіяні працівники всіх підрозділів поліції, кінологи, курсанти, а також волонтери та місцеві жителі.

Правоохоронці знайшли дитину, зі слідами насильницької смерті, втоплену у водоймі поблизу дитячого табору "Великий луг".

Фото: Місце, де знайшли тіло дівчинки (dp.npu.gov.ua)

За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть дівчинки настала від ножових поранень. Факту зґвалтування експертиза не зафіксувала.

"Наразі поліція вживає всі заходи, направлені на розкриття цього злочину. Триває слідство. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 115 (умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення", - повідомили правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області пенсіонер викрав дев'ятирічну дівчинку. Раніше він вже притягувалася до кримінальної відповідальності за розбещення малолітніх.