"Ніхто не допоміг": у Вінниці жорстоко побили батька з сином

Двоє нетверезих чоловіків напали на іноземців

У Вінниці сім'ю іноземців жорстоко побили двоє п'яних місцевих жителів. Про це повідомив муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов на своїй сторінці в Facebook.

До Ісмагіловим звернулася місцева жителька Олена, чоловіка і сина якої побили посеред вулиці.

"Олена - корінна вінничанка, але вже багато років живе в Арабських Еміратах. Кілька днів тому вона з родиною приїхала в рідну Вінницю. Але вона зустріла їх так, як зустрічають ворогів. Чоловіка та 16-річного сина Олени жорстоко побили незнайомці прямо в центрі міста, поки ті зайшли за морозивом в McDonald's", - написав Ісмагілов.

Жінка розповіла, що її чоловік і двоє синів пішли в місцеве кафе, коли мати з молодшою ​​дитиною вирушила додому. Раптово Олені почав дзвонити середній син. Хлопчик в істериці розповів, що батька і сина хтось б'є.

"Прибігла і побачила чоловіка на землі, він рвав кров'ю. Старший син в синцях в цей час схилився над татом. Потім виявилося, що чоловік замовив морозиво через "Мак Драйв" і очікував неподалік. Раптом до старшого сина підійшли двоє чоловіків і почали до нього приставати, бо їм "не сподобалося, що він нагнувся зав'язати шнурки на кросівках", - переказав слова жінки Ісмагілов.

Скріншот поста (facebook.com/said.ismagilov)

Батько заступився за сина, намагався вирішити конфлікт, оскільки бачив, що незнайомці знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. Раптово один з них вибив у чоловіка сигарету і вдарив в обличчя, а другий в цей час його тримав. Після батька сімейства повалили на землю і побили ногами. Також вони вдарили і старшого сина.

"У цей час поруч знаходилося багато молоді, але ніхто не допоміг", - розповів Ісмагілов.

Лікарі діагностували струс мозку у старшого сина. Батька госпіталізували, а нападників затримала поліція.

Скріншот поста (facebook.com/said.ismagilov)

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"Харківське відділення поліції! Поліцейські знущаються над людьми! Райвідділ біля залізничного вокзалу! Це взагалі норма стала для поліції?!" - написано в публікації.

Чоловіка побили його ногами і вдарили в голову.

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