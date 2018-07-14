"Нічні покатушки в мотлох": у Києві сталося жорстке ДТП

STYLER LIFE 14.07.2018 - 13:55
Фото: Аварія (pixabay.com) Фото: Аварія (pixabay.com)

Аварія сталася на проспекті Бажана

У ніч на 14 липня в Києві відбулося жорстке ДТП. В результаті нічних гонок зіткнулися автомобілі Mazda і Skoda. Водій червоного авто сильно постраждав, його госпіталізували. Аварія сталася на проспекті Бажана. Про це повідомляється на сторінці Влада Антонова Facebook.

"Нічні покатушки в мотлох": жорстке ДТП з постраждалими у Києві на проспекті Бажана. Зіткнулися Mazda і Skoda. Постраждав водій червоної машини. Він був госпіталізований з черепно-мозковою травмою. На місці працюють швидка допомога, патрульна поліція, бійці ДСНС. На місці аварії їде наш кореспондент Максим", - сказано в повідомленні.

&quot;Нічні покатушки в мотлох&quot;: у Києві сталося жорстке ДТПСкріншот (facebook.com/vlad.life)

&quot;Нічні покатушки в мотлох&quot;: у Києві сталося жорстке ДТП&quot;Нічні покатушки в мотлох&quot;: у Києві сталося жорстке ДТП&quot;Нічні покатушки в мотлох&quot;: у Києві сталося жорстке ДТП&quot;Нічні покатушки в мотлох&quot;: у Києві сталося жорстке ДТПФото: ДТП в Києві (facebook.com/vlad.life)

Як раніше повідомлялося, у Києві відбулося смертельне ДТП. Мотоцикліст з пасажиром збив жінку, яка переходила дорогу в 100 метрах від пішохідного переходу. Жінка поверталася з кладовища, де нещодавно поховали її дитини.

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