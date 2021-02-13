Всі передбачення Ванги і Нострадамуса на 2021 рік: конфлікти і ліки від раку

Передбачення провидців часто збуваються, хоча багато людей в них не вірять. Відома провидиця Ванга неодноразово говорила, що в рік з двома двійками світ захопить нова хвороба, яка прийде зі сходу. Її слова трактували так, що вірус з'явиться з Африки, але хвороба прийшла з Китаю.

2021 рік остаточно набув права 12 лютого за східним календарем і стало відомо, що обіцяли на цей рік Ванга, Мессінг і Нострадамус для всього людства. Про це пише ресурс 59.

Що передбачила для світу на 2021 Ванга

Ванга передбачила, що в кінці 2020 року світ знайде ліки проти страшного вірусу, який вразить майже всю планету. Вона стверджувала, що медицина настільки піде вперед, що лікарі зможуть знайти навіть ліки проти раку.

"Люди почнуть втрачати розуму, і від цього будуть продовжувати вмирати, але не від самого захворювання", - говорила болгарська провидиця.

Вона говорила, що Дональда Трампа у 2021 році вразить загадкова хвороба, яка залишить його глухим і викличе травму мозку. А в Росії відбудеться замах на російського президента.

Після цих сумних подій у 2021 році відбудеться подія, що об'єднає три великих держави – "три гіганти об'єднаються. У деяких людей будуть червоні гроші, я бачу цифри 100, 5 і багато нулів". Послідовники Ванги трактують це, як об'єднання трьох країн, а гроші – рублі і юані.

У 2021 році світова економіка завалиться, а весь світ будуть потрясати теракти та природні катаклізми. Також Ванга говорила про "сильного дракона", який захопить весь світ.

Що пророкував на 2021 рік Вольф Мессінг

Мессінг назвав 2021 рік найскладнішим для економіки та передбачив спад промислового виробництва та сільського господарства. Також у всьому світі почнеться жахливе безробіття. Відносини між країнами почнуть псуватися через страшну хворобу, яка охопить увесь світ. Будуть шукати винного у початку епідемії та це призведе до багатьох конфліктів.

Після 2021 року з'явиться Великий Пророк, який створить абсолютно нову релігію і зможе об'єднати багатьох лідерів і країни. Він повністю змінить правила. На сході, по прогнозам Мессінга, розгориться новий конфлікт, в який будуть втягнуті Китай, Японія і Північна Корея. А от Росія у 2021 році примудриться посваритися майже з усім світом і розгорнути справжні військові конфлікти за свої території. Але сама глобальна криза відбудеться в РФ через невелику ділянку землі та є припущення, що йдеться про Крим.

Що пророкував на 2021 рік Нострадамус

Цей провісник світу багато наобіцяв майже фантастичного. Але після подій 2020 року до його пророцтва перестали ставитися з гумором. Нострадамус розповідав, що у 2021 році божевільний хімік створить біологічну зброю-вірус, який буде перетворювати людей в зомбі.

Також він говорив про те, що у світі почнеться сильна криза, яка може спричинити падіння економіки та голод.

"Світова трагедія поверне людей у минуле, а велика частина населення постраждає від прокляття", - говорив провісник.

Крім того, Нострадамус пообіцяв сонячні бурі, які принесуть величезної шкоди всьому живому на планеті, а зміни клімату призведуть до воєн і конфліктів. А самим страшним пророцтвом, яке було в книзі Нострадамуса – це зіткнення Землі з астероїдом.