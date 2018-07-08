Рятувалася від п'яного тата: у Львівській області дівчинка вбила ножем батька

Вбивство сталося на ґрунті сварки, що виникла між дівчинкою і батьком

Вчора, у Львівській області, в місті Дрогобич, 13-річна дівчинка смертельно поранила ножем у шию свого батька, повідомляє сайт поліції Львівської області.

Між батьком і дівчинкою сталася сварка, в ході якої п'яний батько став погрожувати дочці. Вона стала захищатися і встромила ножа у шию чоловіка. Удар ножем виявився смертельним.

Після прибуття співробітників поліції на місце вбивства, чоловік вже був мертвий. Тіло загиблого доставили на проведення судово-медичної експертизи. Зараз експерти зайняті з'ясуванням подробиць події.

За словами начальника Дрогобицького відділу поліції полковника Андрія Біласа, з дівчинкою працюють психологи.

За фактом злочину відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Вчинення такого злочину зазвичай карається строком від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше в Нікополі у водоймі знайшли тіло зниклої 13-річної дівчинки, а пізніше стали відомі подробиці її вбивства.

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