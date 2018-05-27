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Потрібна допомога: маленький Іллюша потребує термінової операції

STYLERLIFE        27.05.2018 - 19:55
Фото: Потрібна допомога дитині (pixabay.com)
Фото: Потрібна допомога дитині (pixabay.com)

Стан дитини погіршується

Українців просять маленькому хлопчикові Іллі Мусійовичу. Інформацію про збір коштів розмістила ТСН.

Ілля Мусійович народився 6 серпня 2017 року з важким діагнозом – спиномозкова грижа, парез нижніх кінцівок і вроджена гідроцефалія. Хлопчик пережив уже кілька операцій, але треба провести ще декілька.

Медики провели кілька операцій Іллюші по видаленню грижі та встановлення шунтуючої системи в головний мозок правого шлуночка. Однак через тиждень після операції, шунт довелося видалити, так як почалася інфекція.

"Вже після виведення інфекції повинні були ставити шунтуючу систему вже в лівий шлуночок, але на МРТ виявили кісту, яка видаляється з допомогою ендоскопа, у Вінниці такого апарату немає, тому малюка направили в Київ в Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова. Іллюша туди потрапив в дуже важкому стані, сам він не міг дихати і не міг рухати ручками, потім зробили бронхоскопію, після якої поставили діагноз - ларингомаляція. 29 січня Іллі поставили трахеостому. Тепер його чекає наступна операція з видалення кісти", - розповіла мама Іллі Мусійовича.

На даний момент стан дитини погіршився. У нього почалася температура і блювота. Лікарі намагаються стабілізувати стан хлопчика.

Такий стан дав відстрочку батькам для того, щоб зібрати кошти для наступної операції. За всі ці місяці вони намагалися самостійно справлятися з фінансовими труднощами, але їх ресурси вичерпалися і засобів у них немає. Вони просять допомоги небайдужих українців.

НОМЕР КАРТИ ПРИВАТБАНК: 5168757321153308 Мусійович Світлана

Нагадаємо, українців просять допомогти сім'ї загиблого бійця Андрія Маслова.

Українців просять допомогти сім'ї загиблого воїна Андрія Маслова, який віддав своє життя за Україну. Військовий служив у 24-ій бригаді.

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: дитина, болезнь, допомога
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