Потрібна допомога: маленький Іллюша потребує термінової операції

Стан дитини погіршується

Українців просять маленькому хлопчикові Іллі Мусійовичу. Інформацію про збір коштів розмістила ТСН.

Ілля Мусійович народився 6 серпня 2017 року з важким діагнозом – спиномозкова грижа, парез нижніх кінцівок і вроджена гідроцефалія. Хлопчик пережив уже кілька операцій, але треба провести ще декілька.

Медики провели кілька операцій Іллюші по видаленню грижі та встановлення шунтуючої системи в головний мозок правого шлуночка. Однак через тиждень після операції, шунт довелося видалити, так як почалася інфекція.

"Вже після виведення інфекції повинні були ставити шунтуючу систему вже в лівий шлуночок, але на МРТ виявили кісту, яка видаляється з допомогою ендоскопа, у Вінниці такого апарату немає, тому малюка направили в Київ в Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова. Іллюша туди потрапив в дуже важкому стані, сам він не міг дихати і не міг рухати ручками, потім зробили бронхоскопію, після якої поставили діагноз - ларингомаляція. 29 січня Іллі поставили трахеостому. Тепер його чекає наступна операція з видалення кісти", - розповіла мама Іллі Мусійовича.

На даний момент стан дитини погіршився. У нього почалася температура і блювота. Лікарі намагаються стабілізувати стан хлопчика.

Такий стан дав відстрочку батькам для того, щоб зібрати кошти для наступної операції. За всі ці місяці вони намагалися самостійно справлятися з фінансовими труднощами, але їх ресурси вичерпалися і засобів у них немає. Вони просять допомоги небайдужих українців.

НОМЕР КАРТИ ПРИВАТБАНК: 5168757321153308 Мусійович Світлана

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Відео: video.rbc.ua