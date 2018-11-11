"Потрібно побити словником": у Харкові розшукують злочинців-двієчників (фото)

Фото: Викрадення авто (pixabay.com/TheDigitalWay)

Була знайдена "відповідна" записка

У Харкові виявили злочинців, які крім вимагання "відзначилися" незнанням орфографії. Відповідний пост був розміщений на сторінці "Харків City" Facebook.

"Злегка ***** від правопису і кількості помилок, ми таки зробили для вас короткий зміст цього послання. Переведіть на рахунок в EasyPay 1000 грн, інакше на перший раз будуть розбиті фари і порізана гума, а сума збільшиться вдвічі. На другий раз машина буде спалена", - йдеться в повідомленні.

Фото: шахраї в Харкові (facebook.com/Kharkov.City)

Більш того, автор поста вказав, що "стартапери з 7-Б" його вже дістали. При цьому сам інцидент викликав бурю емоцій серед користувачів мережі.

Фото: шахраї в Харкові (facebook.com/Kharkov.City)

"Їх треба зловити і побити орфографическим словником", - сказав користувач Баграт Айріян.

"Ось вам приклад якості освіти в сучасній школі", - уточнив юзер Ліус Пшеничний.

"А чому всі вирішили, що це діти? Може, це про сто люди, у яких українська не рідна мова", - сказала користувач Ганна Харків.

Фото: шахраї в Харкові (facebook.com/Kharkov.City)

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