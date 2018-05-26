Хмарно з проясненнями: синоптики розповіли, кому сьогодні "пощастить" з погодою

Частину країни сьогодні очікує хмарна погода з можливими дощами

Сьогодні, 26 травня, відразу декілька регіонів України "накриє" хмарна погода з дощами. Про це повідомляється на сайті Sinoptik.ua.

Так, особливо теплою погода в східних регіонах. Там очікується тепла і безхмарна погода. Температура повітря прогріється до 18-22 градусів тепла. Зовсім іншою вона буде у західних та південних регіонах.

Там варто очікувати хмарну погоду з дощами і можливими проясненнями. Стовпчик термометра показуватиме 23-15 градусів за Цельсієм.

Змішана погода буде в центральній Україні. Там в частині областей варто чекати хмар, дощів і температури близько 19 тепла. У той же час деяких "щасливчиків" чекає сонячна погода і 20 градусів тепла.

Фото: погода в Україні (sinoptik.ua)

У той же час жителям столиці сьогодні буде "припікати" сонечко. Опадів не передбачається, температура повітря буде на рівні 20-22 градусів тепла.

Фото: погода в Києві і області (sinoptik.ua)

До речі, українські синоптики склали прогноз погоди на останній весняний місяць. Вони стверджують, що травень буде достатньо прохолодним. Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує початок місяця досить прохолодним, а ближче до середини травня – заморозки. Крім того, Горбань повідомив, що ближче до 4-5 травня українців очікують дощі і навіть буря.

А ось фахівці Українського гідрометцентру не так категоричні у своїх прогнозах. Вони повідомляють, що травень дійсно буде прохолодним місяцем, але буде тепло, місцями навіть спекотно.

Трійця в 2018 році: історія та традиції свята (video.rbc.ua)