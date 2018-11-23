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"Оболонські бої в багнюці": у Києві комунальники влаштували бійку

STYLERЖиття    23.11.2018 - 22:26

Відео: YouTube / Kyiv LIVE

У Києві в районі Оболоні між комунальниками виник конфлікт, який переріс у сутичку та закінчився бійкою. Відповідне відео зняв випадковий свідок інциденту, який пізніше опублікував сутичку на Telegram-каналі ресурсу "Kyiv LIVE", і незабаром ролик потрапив у відкритий доступ на YouTube.

Зазначається, що бійка сталася у дворі біля багатоповерхівок на вулиці Малиновського.

Як видно на кадрах, робітники працювали на розібраному дорожньому полотні. Між двома чоловіками в помаранчевих жилетах почалася бійка, під час якої обидва боролися у багнюці.

 

Фото: скріншот з YouTube / pistonczyk

Незабаром до них підійшов третій комунальник, який розборонив тих, хто сперечався.

Четвертий у цей час спокійно спостерігав за ситуацією в сторонці.

Після нетривалої паузи чоловіки повернулися до своєї роботи.

В коментарях до ролика користувачі соцмережі іронізують над інцидентом:

"Оболонські бої в багнюці"...

&quot;Оболонські бої в багнюці&quot;: у Києві комунальники влаштували бійку&quot;Оболонські бої в багнюці&quot;: у Києві комунальники влаштували бійку

Скрін: YouTube / pistonczyk

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві в один із спальних районів сталася масова бійка між співробітниками комунальних служб і власниками авто.

Також ми писали про те, що у Львові патрульні затримали працівника комунального підприємства, який жорстоко закатував голуба на очах у дітей.

Нагадаємо, в Києві помітили двірника, який їздить на гироскутере і одночасно підмітає вулицю за допомогою двох віників.

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Відео: РБК-Україна

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