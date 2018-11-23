"Оболонські бої в багнюці": у Києві комунальники влаштували бійку

Відео: YouTube / Kyiv LIVE
У Києві в районі Оболоні між комунальниками виник конфлікт, який переріс у сутичку та закінчився бійкою. Відповідне відео зняв випадковий свідок інциденту, який пізніше опублікував сутичку на Telegram-каналі ресурсу "Kyiv LIVE", і незабаром ролик потрапив у відкритий доступ на YouTube.
Зазначається, що бійка сталася у дворі біля багатоповерхівок на вулиці Малиновського.
Як видно на кадрах, робітники працювали на розібраному дорожньому полотні. Між двома чоловіками в помаранчевих жилетах почалася бійка, під час якої обидва боролися у багнюці.
Фото: скріншот з YouTube / pistonczyk
Незабаром до них підійшов третій комунальник, який розборонив тих, хто сперечався.
Четвертий у цей час спокійно спостерігав за ситуацією в сторонці.
Після нетривалої паузи чоловіки повернулися до своєї роботи.
В коментарях до ролика користувачі соцмережі іронізують над інцидентом:
"Оболонські бої в багнюці"...
Скрін: YouTube / pistonczyk
Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві в один із спальних районів сталася масова бійка між співробітниками комунальних служб і власниками авто.
Також ми писали про те, що у Львові патрульні затримали працівника комунального підприємства, який жорстоко закатував голуба на очах у дітей.
Нагадаємо, в Києві помітили двірника, який їздить на гироскутере і одночасно підмітає вулицю за допомогою двох віників.
Відео: РБК-Україна