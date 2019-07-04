Громадський діяч Маслов звернувся до Зеленського через ситуацію з Куницьким (відео)

Олександр Куницький (фото: facebook.com/zpsanek)

Перед виборами в Раду до Зеленського звернувся Леонід Маслов

Відомий громадський діяч і юрист харків'янин Леонід Маслов звернувся до президента України Володимира Зеленського з закликом не підтримувати на парламентських виборах кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького. Маслов вважає, що до влади в Україні не можуть прийти люди, які мають зв'язки з країною-агресором.

Своє відеозвернення Леонід Маслов опублікував 3 липня на YouTube. Говорячи про Куницького, він зазначив, що кандидат у депутати, який балотується по 169 округу Харкова, має не лише подвійне громадянство, але і неодноразово перетинав російсько-український кордон після початку бойових дій на сході країни.

"Я - Леонід Маслов. Громадський діяч і директор юридичної компанії. Я - учасник бойових дій і патріот України. Для мене стало великою несподіванкою дізнатися про те, що у нас, по 169 округу в Харкові, балотується особа, нічим насправді не видатна. Не зробила якихось особливих вчинків, крім того, що має подвійне громадянство. А найголовніше - подорожує Російською Федерацією вже після початку війни. І неодноразово, без яких-небудь виняткових обставин, перетинала кордон з країною-агресором. Як на мене, це факт кричущий. І люди, які мають які-небудь зв'язки з країною агресором, не можуть бути допущені до влади в Україні взагалі. Тому я закликаю всіх, хто мене чує, в тому числі керівництво партії "Слуга народу", не підтримувати такого мажоритарника на виборах у Верховну Раду", - звернувся до Зеленського громадський діяч.

Маслов звернувся до Зеленському з-за Куницького

Леонід Маслов - відомий у Харкові юрист і громадський діяч. Член Громадської ради чеснот. Розвідник. Воював у складі розвідроти 92-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у затриманні російських розвідників Александрова і Єрофєєва. Сьогодні займається правовим й соціальним захистом і призовників, і демобілізованих.

Заява Маслова - не перше публічне звернення харків'ян до президента Зеленського по ситуації на мажоритарному окрузі 169. Проти Куницького також виступила Олександра Зарицька - солістка групи KAZKA. У своєму Instagram вона заявила, що Олександр Куницький не має права представляти партію "Слуга народу" на виборах за наявності іноземного громадянства.

Нагадаємо, днями депутати Андрій Денисенко та Ігор Мосійчук опублікували фотографії Куницького у військовій формі армії Ізраїлю.

А журналісти знайшли в YouTube опублікований в 2014 році відеоролик, на якому сам Куницький підтверджує своє місцезнаходження в Ізраїлі, а також говорить співрозмовникові, що готується прийняти ізраїльську армійську присягу.

Олександр Куницький

У свою чергу, у Центральній виборчій комісії заявили, що отримали офіційні документи, що підтверджують факт перетину українського кордону Олександром Куницким за паспортом іноземної держави.