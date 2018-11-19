В Одесі мати віддала сина своєму знайомому "у рабство"

Ілюстративне фото (ДПСУ)

Обвинувальний акт направлено до суду

В Одесі 43-річний чоловік близько двох місяців безкоштовно використовував 15-річного хлопця як бариста у своїй торговій палатці. Про це в понеділок, 19 листопада, розповіли в прес-службі національної поліції в області.

Було встановлено, що підліток на прохання матері працював у її знайомого, нібито, з метою отримання практичних навичок з приготування кави. Ніякого трудового договору роботодавець з хлопчиком не укладав і за фактом за працю не платив. До речі, робочий день хлопця тривав 10 годин, і іноді навіть за рахунок шкільних занять.

Як розповіли в поліції, мати хлопчика притягнули до адмінвідповідальності за невиконання обов'язків по вихованню сина за ст. 184 Кодексу України про адмінправопорушення, а щодо її знайомого відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 150 (експлуатація дітей) КК.

Досудове слідство вже завершено.

Обвинувальний акт направлено до суду, розповів в. про. заступник начальника слідчого відділу Малиновського відділу поліції Степан Кирмикчи.

Тепер правопорушнику загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області поліція затримала 13 членів злочинного угруповання, які утримували 94 людини, змушуючи їх безкоштовно працювати на сільгоспроботах.

Нагадаємо, у Київській області місцевий житель незаконно утримував 28 нелегальних мігрантів з В'єтнаму.

Також ми писали про те, що нещодавно в Чернігівській області взяли під варту двох торговців людьми, які везли українок до Німеччини.

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Відео: РБК-Україна