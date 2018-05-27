В Одесі зірвався ліфт з пасажирами: постраждала дитина

В результаті несправності ліфта постраждали троє мешканців будинку

В Одесі в ніч на неділю, 27 травня, з висоти третього поверху впав пасажирський ліфт. В ньому перебували мешканці будинку, включаючи восьмирічну дитину. Про це повідомляє місцеве видання "7 канал".

Про події співробітникам правоохоронних органів повідомили очевидці. На місце події прибули співробітники швидкої медичної допомоги і рятувальники. У ліфті знаходилися три людини, серед яких – восьмирічна дівчинка.

Наголошується, що двері підйомника розкрили працівники спеціальної служби. Людей передали для встановлення фізичного стану медикам, однак особливих скарг на травми від потерпілих не надійшло.

Нагадаємо, що раніше в Одесі стався схожий випадок. В пологовому будинку №5 в Одесі розбився завідувач господарською частиною через необережність при самостійній спробі усунути несправність ліфта.

Співробітниця установи, що відповідає за перевезення породіль і працівників, виявила факт поломки ліфта і відразу ж звернулася в сервісну службу, повідомивши про аварії завідувачу господарством пологового будинку.

За наявною інформацією через трохи часу чоловік був знайдений мертвим у шахті ліфта. Повідомляється, що 49-річний співробітник заходився лагодити поломку до приїзду ліфтерів. В ході ремонтних робіт він зірвався і впав у шахту глибиною 4,5 метра. За результатами дослідження, чоловік отримав смертельну травму голови і швидко помер.

Відео: video.rbc.ua