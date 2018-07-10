В Одеській області померло кинутий на підвіконні немовля

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Дитина померла після того, як його мати кинула на підвіконні

В Одеській області померла новонароджена дівчинка, яку горе-матір кинула на підвіконні в пологовому будинку. Про це повідомила прес-служба поліції.

"Дитина померла. Поліцейські встановлюють причини і обставини смерті немовляти. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Дитину знайшли на підвіконня в будівлі родового будинку. Новонароджена дівчинка була загорнута в пелюшки і ледве дихала. Медики почали проводити реанімаційні заходи, але врятувати дитину не змогли.

Фото: Місце події (od.npu.gov.ua)

"Причину смерті встановить судово-медичний експерт після розтину. Поліцейські відразу почали розшук породіллі. Поліцейські звертаються до мешканців м. Подільська, Подільського району та сусідніх Окнянского, Балтського, Zaharovskogo районів за допомогою: просимо повідомляти інформацію про жінок, які мали явні ознаки вагітності, проте в даний час новонароджені діти у них відсутні. Це може знадобитися під час пошуків", - сказав начальник Подільського відділення поліції Микола Піщанський.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці випав з вікна маленька дитина.

Півторарічну дівчинку, яка випала з вікна багатоповерхового будинку, госпіталізували у Вінницьку обласну дитячу лікарню 9 липня.

У момент трагедії дитина перебувала вдома з бабусею. Дівчинка грала в кімнаті. Біля вікна стояв стіл, з якого дитина вилізла на підвіконня. Дівчинка сперлася на москітну сітку, та не витримала її ваги, і дитина впала вниз.

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