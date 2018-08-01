Тільки одна людина: активістка з Бердянська розповіла, хто міг замовити вбивство Віталія Олешка

Фото: Віталій Олешко (brd24 com)

За її словами, Олешко був самим відомим активістом у всій Запорізькій області

В місті Бердянськ Запорізької області 31 липня був убитий боєць АТО і громадський активіст Віталій Олешко з позивним "Сармат". Інцидент сколихнув всю Україну. Активістка з Бердянська Марія Драгозова, яка була знайома з Віталієм, в інтерв'ю "Апострофу" розповіла, кому була вигідною смерть активіста.

За її словами, Олешко був самим відомим активістом у всій Запорізькій області та його громадська позиція заважала багатьом політикам, в тому числі і народному депутату Олександру Пономарьову. Віталій постійно отримував погрози на свою адресу.

"Йому постійно погрожували. Губернатор (Костянтин) Бриль, сам Пономарьов, (Олексій) Холод та інші. Віталій ніколи за словом в кишеню не ліз. Завжди говорив правду-матку в обличчя, причому не соромлячись у виразах. Ворогів у нього було багато", - зізналася знайома загиблого.

Марія зазначила, що саме в "нардепові-олігарху" Пономарьову він бачив корінь всіх зол Бердянська.

"Я це вбивство пов'язую виключно з його громадською діяльністю. Інші версії і можливі дії, які найімовірніше зараз підуть у Бердянську ("кримінальні розборки", "хотів щось віджати і його покарали показово", "перейшов дорогу якихось бандитів не місцевим" та інше). – це спроба заховати мотиви. Єдиний чоловік, який хотів, щоб "Сармат" зник, був нардеп Пономарьов. Віталік його прямо переслідував. Кожен "чих" виймав на публіку, розкривав афери і корупцію", - каже Драгозова.

Вона ще раз додала, що реально хотіти смерті "Сармата" міг тільки Пономарьов.

Раніше Андрій Маджаров, який знаходився поруч з Олешком на момент вбивства, розповів про можливих замовників злочину.

Також стало відомо, що поліція затримала вбивць Віталія Олешка.

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