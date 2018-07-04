Один народ і братовбивча війна: скандальний єпископ УПЦ МП відзначився антиукраїнською заявою

Єпископ УПЦ МП назвав Україну і Росію "загальною великою родіною"

Настоятель "Десятинного монастиря" на землі Національного музею історії єпископ Гедеон (Юрій Харон), який "намолився" на Porshe за 1,5 млн, має громадянство Росії і прикривається нелегальним українським паспортом, відзначився антиукраїнським заявою, перебуваючи в одному з православних храмів США. Про це передає РІСУ.

Згадуючи про свій храм, де він є настоятелем (незаконно зведена споруда УПЦ МП біля фундаменту Десятинної церкви) Харон зазначає, що це "великий храм, звідки почалася земля Русская. Сам храм є матір’ю всіх Церков русскіх".

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Далі єпископ УПЦ МП зробив низку скандальних заяв щодо теперішніх подій в Україні.

"На Україні розкол, ведеться громадянська війна, люди гинуть з двох сторін, православні люди, русский народ. Прошу ваших молитов, щоб припинилася братовбивча війна", - відзначив він.

А також владика УПЦ (МП) заперечує існування української нації.

"Ми не поділяємося на росіян, українців (при вимові цього слова ієрарх всупереч фонетичним правилам російської мови робить наголос на другий склад, замість третього). Вони не братні народи, як багато хто вважає – це один народ", - сказав Гедеон.

Єпископ УПЦ МП назвав Україну і Росію "загальною великою родіною".

"Прошу ваших святих молитов за нашу велику родіну. Вона завжди велика родіна, де б людина не народилась: у Москві, або в Сибіру, ​​або в Петербурзі, або в Криму, або в Києві. Це все - простір православного великого слов’янського народу", - говорить архієрей УПЦ МП.

На завершення він попросив у парафіян молитов, щоб "братовбивча війна в Україні завершилася".

Очевидно, цей виступ був недавно, адже Гедеон представився єпископом. А єпископський сан він отримав 18 червня цього року.

Раніше повідомлялося, що скандальний єпископ УПЦ МП Гедеон Харон виявився громадянином РФ.

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