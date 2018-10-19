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Один випадок на мільйон: білка помстилася мисливцеві за своє вбивство

STYLERЖиття    19.10.2018 - 14:58
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Медики не змогли допомогти мисливцеві і він помер

Доктор Тара Чен, яка займається вивченням такого небезпечного вірусу як хвороба Крейтцфельдта-Якоба, розповіла про унікальний випадок, який стався в місті Рочестер. Про це пише From.ua з посиланням на інформаційний портал Live Science.

Мисливець з міста Рочестер, штат Нью-Йорк, США вбив білку, а потім приніс її додому і з'їв. Через деякий час чоловіка доставили в лікарню міста Рочестер. 61-річний пацієнт скаржився на сплутаність думок, втрату зв'язку з реальністю. Крім того, він не міг самостійно пересуватися.

Після ретельного обстеження та проведення МРТ, лікарі змогли встановити, що чоловік заразився дуже рідкісною хворобою Крейтцефельда-Якоба. Це дегенеративне захворювання мозку, при якому клітини мозку руйнуються. Цю хворобу ще називають "коров'ячим сказом", так як найчастіше зараження у людини відбувається від зараженого коров'ячого м'яса.

Родичі мисливця стверджують, що він не міг заразитися від корови і єдине м'ясо, яке він вживав – це м'ясо вбитої білки. Зокрема, він з'їв мізки гризуна.

Медики не змогли допомогти 61-річному чоловіку і він помер у лікарні через деякий час.

Доктор Тара Чан пояснила, що згідно з даними Національного інституту здоров'я США, це страшне захворювання зустрічається у однієї людини на мільйон. При своєчасному зверненні до медиків, 15% хворих мають шанс вижити. При більш важкій формі – летальний результат 100%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Канаді додому повернувся чоловік, якого вважали померлим і похованим.

А також ми писали про те, що в лісі Івано-Франківської області знайдено загадкове поховання.

Відео: РБК-Україна

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