"Офіс за 960 млн": стало відомо про плани колишніх керівників "Нафтогазу"

Колишній керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв планував орендувати новий офіс для компанії, навіть незважаючи на те, що НАК "вийшов в мінус" на 19 млрд гривень за результатами 2020 року. На оренду приміщення керівництво "Нафтогазу" планувало витратити майже мільярд гривень.

"Коболєв так довго очолював Нафтогаз, що, звісно, почав думати, що це його власність. Зрештою, чому б і ні? В тебе ручна наглядова рада, якій ти платиш премії, а вона платить їх тобі. Ти витратив мільйони доларів на власну підтримку в США. Все просто супер. Саме час покращити собі умови роботи. Незважаючи на сотні мільйонів премій, які отримував екс-очільник Нафтогазу, він вирішив не відмовляти собі і в інших "простих життєвих радостях". Заробивши для держави в 2020 мінус 19 млрд грн, це зовсім не стримало його від рішення орендувати новий офіс за... 960 млн грн", - пише він.

Експерт розповів, що в квітні 2020 правління "Нафтогазу" уклало договір про оренду офісу на Шовковичній, 3 за 23,8 млн дол на 10 років, але в березні 2021, договір було переукладено на 35,6 млн дол і збільшився термін оренди до 15 років. За його словами, "контрагентом в цій справі виступила компанія екс-регіонала Калетніка".

"Як нам заявляли весною, Коболєва звільнили за його небажання давати гроші на "Велике будівництво". Тобто на дороги - ні-ні, а собі на офіс під мільярд - без проблем. Всі ці розмови про ефективних менеджерів і реформи були нічим іншим як ширмою, за якою ховались звичайні розбещені розкішшю сибарити", - зазначив він.

Також Віктор Андрусів прокоментував роботу наглядової ради "Нафтогазу", яка фактично проігнорувала таку ситуацію.

"А і давайте не забувати Наглядову раду. Яка в інтересах акціонера, тобто нас з вами, звісно ж за цим всім слідкувала і дала чудову оцінку "ефективному" менеджменту", - зазначив він.

За даними експерта, договір оренди на офіс нове керівництво НАК вже розірвало.