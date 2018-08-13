Пограбування ломбарду в Києві: з'явилося відео, зняте очевидцем інциденту

Колаж РБК-Україна

Очевидець встиг зняти цінні кадри для поліції

У мережі з'явилося відео зухвалого пограбування ломбарду, яке відбулося 12 серпня в районі метро "Нивки" в Києві. Запис зробив очевидець подій, який передав файл виданню 112-Україна.

На кадрах можна почути звук стрілянини (як відомо, грабіжники застрелили охоронця, який від отриманих травм помер).

Незабаром на відео з'являються самі злочинці, які залишають ломбард. В руках вони тримали сумку і зброю.

Відео: Пограбування ломбарду в Києві (youtube.com/112Украина)

Раніше ми писали, що у Києві троє невідомих пограбували ювелірний магазин на вулиці Щербаківського і застрелили охоронця.

Також поліція вилучила відео з камер спостереження з місця пограбування ломбарду в Києві і відкрила кримінальні провадження.

Пізніше поліцейські знайшли автомобіль, на якому зникли грабіжники з місця злочину.

Ще з'явилися фото нападу зсередини будівлі. За словами власника ломбарду, загальна сума збитку становить понад 5 мільйонів гривень. Тіло вбитого 57-річного охоронця поки що знаходиться в приміщенні магазину і його оглядає судово-медичний експерт.

Який бюджет на відпочинок в українських політиків?