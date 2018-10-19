"Він готувався до вбивства": експерти розповіли про важливі деталі злочину в Керчі

Колаж РБК-Україна

Фахівці припускають, що Влад Росляков діяв не один

17 жовтня в окупованій Керчі сталася страшна трагедія. 18-річний студент Влад Росляков розстріляв учнів політехнічного коледжу, а потім підірвав два саморобних пристрої. Експерти вважають, що такий злочин не могла скоїти одна людина, пише "Сегодня".

Юрист-кримінолог Ганна Маляр допускає, що молодий чоловік готувався до злочину заздалегідь і припускає, що можливо, він діяв не один.

"За тією інформацією, яка є у відкритих джерелах, можна говорити про ознаки підготовки до цього злочину. Це – допущення. Але, виникає питання, чи був убивця один або йому хтось допомагав робити це злочин. Тому що станом на сьогодні вже виявили, що він застосовував рушницю 12-го калібру і ще два вибухові пристрої. Чи міг один чоловік впорається з цим? Якщо була підготовка, вона полягала в придбанні зброї, напрацювання навичок стрільби, у встановленні часу, коли у навчальному закладі не буде ні директора, ні його заступника. Тому що їх не було. І це питання, випадковість це чи ні, що він навмисне обрав такий момент. Тому можна припустити, що підготовка була. Але стверджувати це на даному етапі – ще рано", – розповіла Маляр.

Також вона додала, що кремлівська пропаганда і агресія в російському суспільстві не могли стати основними причинами, які спонукали студента учинити розправу над людьми.

"Провокує пгресію комплекс факторів. І в цьому випадку причина може бути в особистому житті цього юнака, яка взагалі не буде стосуватися держави. Тому я не стала б стверджувати, що масове вбивство в Керчі - це є наслідком російської пропаганди або тих злочинних дій, які здійснює Росія щодо України та інших країн", – пояснила експерт.

Президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман вважає, що Влад Росляков імітував американського вбивцю. Однак він стверджує, що не варто поспішати з висновками щодо психотипу керченської стрілка, так як за всіма ознаками видно, що хлопець ретельно готувався до злочину.

"Він готувався до вбивства, імітував якогось американського вбивцю. Але поки всерйоз про особливості психіки і особистості стрілка говорити не будемо, тому що слідство ще триває, і не важливо, з того боку кордону, або з цього. Це ж не політика. Однак потрібно говорити про те, для чого люди купують зброю. Не повинно бути такого вільного доступу до стрілецької зброї, на мій погляд", – пояснив Глузман.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Керчі четверо 15-річних учнів врятували дітей від смерті, пожертвувавши своїм життям.

А також розповідали про те, що бабуся керченської стрілка розповіла про характер онука.

Відео: РБК-Україна