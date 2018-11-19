Зацькувала учня, якого знудило на екскурсії: стало відомо, як покарали вчительку

Відео: YouTube/ТСН

Львівська вчителька, яка принижувала 9-річного учня за те, що його знудило в автобусі під час шкільної екскурсії, відбулася лише доганою від керівництва школи. Про це повідомляє ТСН.

Конфлікт між вчителькою молодших класів та батьками 9-річного Дмитра у львівському ліцеї №2 розпочався ще в минулому навчальному році, але на початку листопада тато хлопчика опублікував аудіозапис, який підтверджував цькування дитини.

Педагог відмовлялася взяти хлопчика на наступну шкільну екскурсію, так як у попередній поїздці його закачало в автобусі і нудило. Крім того, класний керівник про це заявляла в присутності інших дітей і тим самим принижувала дитину. Діти насміхалися з Дмитра і відмовлялися з ним сідати за одну парту.

Після того, як батько звернувся до керівництва школи, призначили комісію. Вона протягом кількох тижнів розбиралася в ситуації і порекомендувала обмежитися доганою вчительці.

Батько Дмитра не став чекати висновків комісії і перевів дитину в іншу школу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що вчителька молодших класів одного з львівських ліцеїв зацькувала учня за те, що його нудило в автобусі під час шкільної екскурсії.

А також ми писали про те, що історія про цькування 4-класниці у Стрийській школі отримала продовження.

Відео: РБК-Україна