"Він її убив": спливли несподівані подробиці смерті зірки реаліті-шоу РФ

Дівчина дотримувалася фатального принципу

Винний у смерті популярної зірки реаліті-шоу "Дом-2" Поліни Лобанової може уникнути покарання. Про це російським журналістам розповіла колишня учасниця телестройки Тетяна Графова, передає "П'ятий канал".

Так, за словами дівчини, перед загибеллю дівчина провела ніч з молодою людиною з непростої сім'ї, який зможе відкупитися від поліції. Більше того, саме він запропонував Лобанової наркотичні речовини, які в сукупності з алкоголем виявилися смертельними для організму.

Також, за словами Графової, причиною трагедії могла стати фатальний принцип, якого дотримувалася Лобанова.

"Живемо тут і зараз – її принцип. Ось він її убив", - сказала вона.

Слід уточнити, що після того, як молодий чоловік виявив Лобанову мертвою у ванній, він сам викликав поліцію і карету "швидкої".

Фото: Поліна Лобанова (instagram.com/pela_lobanova)

До речі, колишня учасниця реалити-шоу "Дом-2" Анастасія Тарасюк, яка випала з вікна багатоповерхового будинку, була в положенні. 24-річна дівчина вистрибнула з вікна 19-го поверху, здійснивши самогубство.

За інформацією таблоїда, Настя була на другому місяці вагітності, але до суїциду її підштовхнули. Стало відомо, що у дівчини був роман з одруженим чоловіком, який не поспішав йти з родини, він працював у поліції.

Екс-бойфренд дівчини Альберт Гум уточнив, що впливовий коханець був дуже незадоволений вагітністю дівчини. За словами Гума, постійні скандали з бойфрендом і підштовхнули Тарасюк до самогубства.

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